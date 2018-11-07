Vatandaşa müjde! Benzine 1 haftada ikinci indirim geliyor

BUGÜN akşamdan itibaren benzine litre başına 15-20 kuruş arasında indirim yapılacak. Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek bu indirimin bu akşamdan itibaren uygulanacağı açıklandı.

Dünyada ham petrol fiyatlarının 85 dolardan 72 dolara inmesi ve dolardaki düşüşle geçen hafta litrede 17 kuruş indirim yapılan benzinde bir müjde daha. Sektör temsilcileri, bugün akşamdan itibaren benzinde litre başına 15 ila 20 kuruş arasında indirim yapılacağını belirtti. İndirim direkt pompaya yansıyacak. Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemle kur artışı ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Kasım sonu itibarıyla motorinde de 25 kuruşluk indirimin pompaya yansıtılacağı söyleniyor.

KASIM SONU DA MOTORİNDE

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, devletin ÖTV alacaklarının benzin için karşılandığını hatırlatarak, "Bu akşamdan itibaren benzinde 15 ila 20 kuruş indirim olacak" dedi. Bu akşamdan itibaren motorinde de 25 kuruşluk indirim yapılacağını belirten Okumuş, "Ancak eşel mobil sistemine göre devletin motorinde 50 kuruş alacağı var. Motorinde yapılacak 25 kuruşluk indirim ÖTV'den karşılanacak" diye konuştu. Kasım sonu itibarıyla motorinde de indirimlerin pompaya yansıyacağını belirten Okumuş, motorinde de 20-25 kuruş indirim yapılacağını ifade etti.

KOMİSYON ORANLARI DÜŞSÜN

Bankaların kredi kartında yüksek komisyon aldığını ve bu durumun bayilerini de zor durumda bıraktığını belirten Okumuş, şöyle devam etti: "Bankalar kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 3'e kadar çıkardı. Ziraat Bankası ile bir anlaşma yaptık. Ziraat tüm bayilerimiz için kredi kartı komisyon oranını 1.85'e düşürdü. Bunu diğer bankalardan da bekliyoruz. Bu yönde bir adım atılırsa benzinde indirim için elimiz rahatlar."

EŞEL MOBİL NEDIR?

Devlet, akaryakıt fiyatlarının çok sık değişimini önlemek için 14 Mayıs'ta 'Eşel Mobil' sistemine geçerek, fiyatlardaki artışların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) otomatik bir şekilde karşılanmasını sağladı. Örneğin, benzin fiyatı 50 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 50 kuruş indirilerek benzinin pompa fiyatı sabit tutuldu.