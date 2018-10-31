Vatandaşa büyük müjde! 6 başlık altında KDV ve ÖTV indirimi geliyor

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyonla Mücadele Programı'na destek veren firma sayısının 2500'ü aştığını söyledi. Albayrak, "Yapılan indirim oranları yüzde 10'u aştı" dedi

Vatandaşa büyük müjde! 6 başlık altında KDV ve ÖTV indirimi geliyor
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HAZİNE  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası yeni vergi indirim paketini açıkladı. Bakan Albayrak, "6 başlık altında KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz" dedi.

İşte o 6 başlık:

Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak

Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan düşecek

Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den 1'e düşecek

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek

Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

SAYI 2500'Ü AŞTI

Bakan Albayrak Enflasyonla Mücadele Programı'na destek veren firma sayısının 2500'ü aştığını söyledi. Albayrak, "Yapılan indirim oranları yüzde 10'u aştı" dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 16:53
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