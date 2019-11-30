Vatandaşa Alanya'da THD'den uyarı: Şencan, Politika Kulisi'ndeydi
Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her cuma ekranlara gelen Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin dün akşamki konuğu Tüketici Hakları Derneği Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan'dı
EKONOMİ 30.11.2019, 01:01
ALANYA’NIN yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her cuma ekranlara gelen Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin dün akşamki konuğu Tüketici Hakları Derneği Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan'dı. Çarpıcı açıklamalar yapan Şencan, Alanyalı tüketicileri uyararak "Satıcının sözlerine güvenip senet imzalamayın. Alanya'daki son olayda 20 mağdur var" dedi.
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