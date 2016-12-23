Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Vatandaş Milli Piyango biletine hücum etti!

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık 5'te 4'ü dün tükendi

Vatandaş Milli Piyango biletine hücum etti!

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık 5'te 4'ü dün tükendi

23 Aralık 2016 Cuma 14:24
Vatandaş Milli Piyango biletine hücum etti!
banner404
BÜYÜK ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği özel çekilişe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 80’i 22 Aralık akşamı itibariyle tükendi. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Cumartesi günü itibarıyla sona erecek.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.
Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.
Hazine'nin kasasına 150 milyon lira Piyango satışı karşılığında bayiler ise tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere 5 milyon 200 bin lira dolayında ikramiye primi verilecek. Baş bayi aracılık komisyonları da yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve baş bayilere de yaklaşık 76 milyon lira dolayında gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 150 milyon lira girecek.
ORTAK BİLETE İMZA ATILMALI
Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Biletler İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınmalıdır. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanmalıdır, ortak bilet alanlar biletin arkasını birlikte imzalamalıdır. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için bilet çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olmalıdır."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoYılbaşıPiyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim