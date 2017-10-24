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Vatandaş isyan etmişti! Neşter vuruluyor

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) faizlerin düşürülmesi konusu masaya yatırıldı

Vatandaş isyan etmişti! Neşter vuruluyor

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) faizlerin düşürülmesi konusu masaya yatırıldı

24 Ekim 2017 Salı 14:10
Vatandaş isyan etmişti! Neşter vuruluyor
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EDİNİLEN bilgilere göre, mevduat faizlerinin aşağı çekilmesi gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, bankaların faizler konusunda esnek davranarak yatırımcıların elini rahatlatmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Yüzde 18'leri bulan faizlerin düşmesi için başta devlet bankaları olmak üzere finans sektöründen elini taşın altına koyması istenecek.
180 GÜNLÜK PROGRAM
 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) da 26 Ekim'de toplanacak. Gözler PPK'nın faiz kararına çevrildi. Kurul, eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, borç verme faiz oranını da yüzde 12.25'te sabit tutmuştu. Dün gerçekleşen 4 saatlik basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği bakanlıkların 180 günlük programlarının konuşulduğu da öğrenildi. Başbakan Yıldırım, bu çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Taşeron işçiler başta olmak üzere toplumun öncelikli beklentilerine ilişkin reformların yaşama geçirilmesi de öngörüldü.
 
TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
 
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya bakanların yanı sıra Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, BDD K Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, BİST Başkanı Himmet Karadağ katıldı.

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