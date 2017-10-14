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Varlık Fonu ile uzaya

Türkiye Varlık Fonu’nun yakında yeni işlerlik kazanacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli “Fon, Elon Musk’ın SpaceX projesine de ortak olabilir” dedi

Varlık Fonu ile uzaya

Türkiye Varlık Fonu’nun yakında yeni işlerlik kazanacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli “Fon, Elon Musk’ın SpaceX projesine de ortak olabilir” dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:22
Varlık Fonu ile uzaya
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CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Bülent Gedikli, Bloomberg HT canlı yayınında soruları yanıtladı. Gedikli, Varlık Fonu’nun yurt dışında ortaklıklar kurabileceğini belirterek, “Varlık Fonu SpaceX Elon Musk’ın projesine bile ortak olabilir” dedi. 
Gedikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği “Fon hiçbir şey yapamaz hale geldi” tartışması için “Varlık Fonu’nu kurmak için geciktik. Yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç henüz ortaya çıkmadı. Ancak bu konuda umutluyum, Fon yeni organizasyonuyla yakında işlerlik kazanacak. Fon, stratejik ortaklıklar kurabilir. SpaceX Elon Musk’ın projesine bile ortak olabilir” dedi.
Başdanışman Gedikli, ABD ile vize krizinin piyasaya yansımalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, “Hızlı toparlanma Türkiye ekonomisinin direncini gösteriyor. Karşılaşılmayan krizler bile artık ekonomimizi etkilemiyor. Rakamlar çok önemlidir. Bunun yanında değer de önemlidir ve değer krizlerde ortaya çıkar. Bir ülkenin değerini belirleyen de istikrardır” dedi. Gedikli, “Dalgalı kur sistemindeyiz, dalgalanma olsun istiyor ancak birileri fırtınalı bir deniz istiyor. Bunu artık başaramazlar, bu değerler buna müsaade etmiyor” diye konuştu. Ayrıca Gedikli, “Hanehalkının döviz borcu kalmadı, döviz varlığının analize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. 
Başdanışman, faizlerle ilgili raporların subjektif olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gedikli, “Bundan sonra iş psikolojik yaklaşımlar, algı operasyonlarıyla yürüyecek. Türkiye’de siyasi istikrar bozulacak denilecek. Bu köpürtülecek ama köpük uçar, siyasi istikrar var” yorumu yaptı.
 
Hyperloop One’a Branson yatırımı
 
Elon Musk’ın manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşarak insan taşıyabilecek kapsül projesi ‘Hyperloop One’, Richard Branson’ın Virgin Group’undan yeni bir yatırım aldı. Yatırımla birlikte projenin adı ‘Virgin Hyperloop One’ olarak yeniden markalaşacak.
İş adamı Branson, yatırımı  twitter üzerinden duyurdu ancak yatırım miktarı hakkında bir bilgi vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık FonuBülent GedikliFonElon Musk’ın SpaceX Projesi
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