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Validen turizmciye çağrı: İthal muz koymayın

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 850 bin ton muz tüketilen iç piyasanın 250 bin tonunun Antalya'dan sağlandığını açıkladı

EKONOMİ 09.12.2019, 18:26 09.12.2019, 18:27
Validen turizmciye çağrı: İthal muz koymayın
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YERLİ muzun ithal muzdan daha kaliteli ve lezzetli olduğunu belirten Karaloğlu, turizmcilere de bir çağrıda bulunup, “Bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın artık yerli muzumuz ithal muzdan daha kaliteli ve daha lezzetli” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ile birlikte Manavgat ilçesinde kentin en büyük muz üretim tesislerinden Bimuz Sarartma ve Paketleme Tesisi’ni inceledi. Tesisteki seralarda muz üretimi, sarartma ve paketleme yöntemleri hakkında bilgi alan Karaloğlu, ardından basın mensuplarına Antalya’nın Muz üretiminde geldiği noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Antalya’nın en büyük muz serası”
Antalya’nın çok önemli bir kadim tarım şehri olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, kentte son dönemde tropik meyvelerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandığını aktardı. Ziyaret edilen muz seralarının bir önemi olduğunu belirten Karaloğlu, “Antalya’nın şu anda 175 dönümlük yekpare en büyük serasını gezdik Burası sadece muz üretmiyor. Ürettiği muzu dünya standartlarında sarartma ve paketleme işlemini son derece çağdaş metotlarda gerçekleştiriyor” dedi.
Manavgat ilçesinde son 3 yıldır muz seracılığı konusunda önemli gelişmeler olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, sarartma ve paketleme işleminin muz üretimindeki önemine işaret etti.

“İç piyasanın 250 bin tonu Antalya’dan”
Türkiye’nin iç piyasasında 850 bin tonluk muz tüketimi olduğunu kaydeden Karaloğlu, bunun 300 bin tonunu Mersin, 250 bin tonunu ise Antalya’nın karşıladığını ifade ederek, “Antalya, son 3-4 yıldır yaptığı atakla 2 yıl sonra Türkiye’nin en büyük muz üretici haline gelecek. Tüketimi de arttırmamız gerekiyor bir taraftan. Muz tüketim bakımından Avrupa’daki tüketimin üçte biri seviyesindeyiz. Bunu da arttırdığımızda hem iç piyasada muz tüketimini artırmış oluruz hem de diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi fazla üretimimizi de iç tüketim belli bir seviye geldikten sonra muzda da artık Türkiye ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Turizm tesislerine çağrı
“Artık Türk muzu belirli bir yere geldi" diyerek sözlerine devam eden Karaloğlu, Antalya’daki turizm tesislerine bir çağrıda bulundu. Karaloğlu, “Artık muz Antalya’nın ve özellikle Manavgat’ın çok önemli bir ekonomik girdisi haline geldi. Bunu görmemiz lazım. Belki 3-5 yıl sonra Manavgat’ta en az turizm kadar girdiyi biz muzdan sağlıyor olacağız. Buna herkesin hem tanıtım hem de tüketim noktasında destek vermesi lazım. Buradan özellikle Antalya’daki turizm tesislerine bir çağrı yapalım; bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın, artık yerli muzumuz ithal muzdan daha kaliteli ve daha lezzetli. Görüntüsü, kokusu her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli” ifadelerini kullandı.

“Örtü altında kalite ve rekolte artıyor”
Firma sahibi Şevki Öncel, 185 dönüm arazisi üzerinde 175 dönüm muz serasının bulunduğunu ve Avrupa standartlarında 3 bin 500 metrekarelik muz sarartma ve paketleme tesislerinin olduğunu belirtti. Dışarıda yetiştirilen muzların sıcak ve zararlı farklı etkenlere maruz kaldığını ifade eden Öncel, muzun serada üretilmesi durumunda ise kalite ve rekoltenin arttığını söyledi. Öncel, muz üreticilerin dışarıda üretimden yavaş yavaş örtü altı üretime geçtiğini aktardı.

#antalya valisi #Münir Karaloğlu #muz #ithal muz
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