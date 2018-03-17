Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Validen taziye ziyareti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, geçtiğimiz günlerde eşi Emine Kaçmaz’ı kaybeden AK Parti eski Alanya ilçe başkanlarından Kemal Kaçmaz'a taziye ziyaretinde bulundu

Validen taziye ziyareti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, geçtiğimiz günlerde eşi Emine Kaçmaz’ı kaybeden AK Parti eski Alanya ilçe başkanlarından Kemal Kaçmaz'a taziye ziyaretinde bulundu

17 Mart 2018 Cumartesi 00:16
Validen taziye ziyareti
banner404

UZUN yıllardır Mersin'de yaşayan ve halen Mersin Ekonomi Platformu Başkanlığı görevini sürdüren Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Alanya’da toprağa verilen Emine Kaçmaz için Alanyum Alışveriş Merkezi (AVM) yanında bulunan evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Taziyeleri burada kabul eden Kemal Kaçmaz’a Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi taziye ziyaretinde bulundu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.03.2018 00:19
Anahtar Kelimeler:
Alanyum Alışveriş MerkeziValiEmine Kaçmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yabancı yatırımcı yarışıyor'
'Yabancı yatırımcı yarışıyor'
'Çalışma saatleri düzenlenmeli'
'Çalışma saatleri düzenlenmeli'
'Sanayide büyüme zirve yaptı'
'Sanayide büyüme zirve yaptı'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim