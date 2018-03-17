Validen taziye ziyareti

UZUN yıllardır Mersin'de yaşayan ve halen Mersin Ekonomi Platformu Başkanlığı görevini sürdüren Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Alanya’da toprağa verilen Emine Kaçmaz için Alanyum Alışveriş Merkezi (AVM) yanında bulunan evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Taziyeleri burada kabul eden Kemal Kaçmaz’a Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi taziye ziyaretinde bulundu.
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