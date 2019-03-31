Vali Karaloğlu müjdeyi verdi! Çiftçiye 66.2 milyon TL

ANTALYA'DA 24 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında özellikle Antalya'nın örtüaltı üretiminin merkezi konumundaki Kaş ile Serik arasındaki toplam 8 ilçede yaşanan hortum, fırtına ve dolu olayları sonrasında birçok çiftçinin ürünü hasar görmüş, iki can kaybı yaşanmış, doğal afetler konut ve işyerlerini de etkilemişti. Vali Münir Karaloğlu, “24 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında meydana gelen hortum, fırtına ve dolu felaketinden dolayı canlarımızı kaybettik. Konut, iş yeri, sera ve bahçelerde hasarlar oluştu. Yitirdiğimiz canlara tekraren Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yaptığımız hasar tespit çalışmaları sonucu vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına Cumhurbaşkanlığımızca sera, bahçe, konut ve iş yerleri için 21 milyon TL, TARSİM tarafından sera ve bahçe zararlarına karşı 45 milyon 236 bin 535 TL olmak üzere, toplam 66 milyon 236 bin 535 TL yardım yapılmıştır. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" dedi.

