Vali Karaloğlu'dan inşaat uyarısı

2019 YILI ikinci Koordinasyon Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve yetkili isimlerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıda Vali Karaloğlu, yatırımcı kamu kurumları ve mahalli idareler tarafından 481 yatırım projesi hazırlandığını, bu projelerin toplam bedelinin 17 milyar 506 milyon TL olduğunu açıkladı.

2019 BÜTÇESİ 2 MİLYAR 849 MİLYON TL

Vali Karaloğlu, önceki yıllarda bu bedelin 4 milyar 499 milyon TL'sinin harcandığını, 2019 için ayrılan 2 milyar 849 milyon TL'nin şu ana kadar 1 milyar 266 milyon TL'sinin harcandığını dile getirdi. Karaloğlu, projelerin gerçekleşme oranında parasal gerçekleşmenin yüzde 44.5 olduğunu, 67 projenin bittiğini, 305'inin devam ettiğini, 36'sının ihale aşamasında, 73'ünün de henüz başladığını kaydetti. 1.36 milyar TL ile ulaşım sektörünün ilk sırada olduğunu belirten Karaloğlu, diğerlerini 203 milyon TL eğitim, 92 milyon TL sağlık, 85 milyon TL turizm, 69 milyon TL tarım, 27 milyon TL enerji ve 1 milyar TL diğer kamu hizmetleri olarak sıraladı.

İNŞAAT UYARISI

Turizm sezonundaki inşaat yasağına dikkati çeken Vali Karaloğlu, kamu kurumlarının, ihalelerini hızlıca tamamlamaları uyarısında bulundu. Karaloğlu, “Antalya bir turizm şehri ve turizmin yoğun olduğu yaz aylarında turizm bölgelerinde inşaat yasağı koyuyoruz. Onun için ilkbahar ve sonbahar, Antalya için yatırımlar ve inşaatlardaki önemli sezonlar. Kamu kurumlarının bunu dikkate alarak ihalelerine bir an önce başlayıp, işlerini yürütmeleri gerekiyor" dedi.

12 AY TURİZM İÇİN ANTERNATİF ALANLAR

Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar'ın sunum yaptığı toplantıda, Vali Karaloğlu, Antalya'nın 2018 yılında bütün zamanların rekorunu kırdığını hatırlatarak, bu yılki beklentinin yeni rekorlar olduğunu söyledi. Acar'ın sunumunda Antalya turizminin Mayıs-Eylül arasındaki turist sayısının en üst noktaya çıkması, Ekim-Nisan arasında da dibe inmesine dikkati çeken Vali Karaloğlu, “Bu grafik çok önemli ve Antalya'nın hem başarısı hem de başarısızlığı var. Mayıs’ta başlayıp Eylül’de biten bir turizm sezonumuz var. Asıl hedefimiz bu eğrinin iki ucunu da yukarıya kaldırmak olmalı. Yani sezona yaymalıyız, 12 aya yaymak için bu çan eğrisinin düzelmesi lazım. Hem rakamı hem de sezona yaymamız lazım. 13-16 milyon turist gelmiş, evet başarılıyız ama bunu sezona yaymalıyız. Sezona yaymak için de spor, kongre, sağlık, macera, doğa, eğitim gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmamız lazım. Yoksa deniz-kum-güneş 4 aya sıkıştırır, çan eğrisi gibi yükselir ve düşer. Bunu iki yana kaldırmanın yolu da bu şehirde yaşayan herkesin hedefinde olmalı" dedi.

2019 HEDEFİ 16 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ise yeni sezona yönelik hazırlıklar, turizm ve kültürel alanlardaki yatırımlar ve çalışmalar hakkında genel değerlendirmede bulundu. Acar, "Bakanlık belgeli 500 bin, toplamda ise 600 binin üzerinde yatak var. Konaklama tesislerinde yok, yok. Her bütçeye cevap verebilecek tesisimiz mevcut" dedi. Antalya'nın 2019 yılı hedefinin 16 milyon turist olduğunu da açıklayan İbrahim Acar, 2023 yılı hedeflerinin Antalya'da 25 milyon turist, 25 milyar dolar, Türkiye'de ise 70 milyon turist, 70 milyar Dolar gelir olduğunu açıkladı.