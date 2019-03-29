VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı
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VAKIFBANK açıklamasında görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü  Mehmet Emin Özcan, Türk ihraççıların, 2018 yılı gibi zorlu bir dönemi geride  bıraktıktan sonra 2019 yılında eurobond piyasasına çok aktif bir şekilde  girdiğini belirtti.               

Özellikle yabancı tahvil yatırımcıları nezdinde Türkiye ve milli  ekonomi ile ilgili endişelerin azalmasının eurobond piyasasında başarılı ihraçlar  yapılmasını da beraberinde getirdiğini aktaran Özcan, "Bu süreçte başta Hazine ve  Maliye Bakanlığı olmak üzere bankalarımız ve kurumsal şirketlerimiz çok başarılı  işlemlere imza attı ve uluslararası sermaye piyasalarından ülkemize getirilen  uzun vadeli kaynak tutarı toplamda 10 milyar doları aştı. Bu rakam çeyreksel  bazda şu ana kadar yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir. Güçlü  Türkiye’nin Lider Bankası VakıfBank olarak, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı ve  uzun vadeli, uygun maliyetli uluslararası fonlama kalemleri ile her zaman olduğu  gibi milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.               

600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına, dünya genelinde 150’nin  üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiğine dikkati çeken Özcan, “İhraç işleminin iki  katına yakın talep topladık. Özellikle ABD ve İngiltere merkezli uzun vadeli  yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep işlemin  başarısında önemli bir rol oynadı ve tahvil ihracımızın yüzde 75’lik kısmı bu iki  ülke merkezli yatırımcılara yapıldı. İhraç tutarı aynı gün Avro’ya swaplanmış ve  yüzde 5’in altında bir avro maliyeti ile işlem kapatılmıştır. VakıfBank’ın  uluslararası bankacılık konusundaki öncü konumunu korumaya kararlıyız.”  ifadelerini kullandı.      

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