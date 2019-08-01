Vakıfbank konut kredisi aylık faiz oranını düşürdü

VAKIFBANK, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar %0,99'a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise maaş müşterileri için %1,49'a, diğer müşteriler için %1,59'a çekerken, konuttaki faiz oranını, kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık %0,79'a indirdi.

ZİRAAT BANKASI DA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından, Zirat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirmişti.

Banka, 500 bin TL'ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirlemişti. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerinin maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurmuştu. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirlemişti.

EKONOMİDE FAİZ VE ENFLASYON GELİŞMESİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekmişti. 27 Temmuz'da atılan adımla 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirilmiş olmuştu.

Dün de Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13,9'a düşürüldüğünü söylemişti. Para politikasına yönelik mesaj da veren Uysal, "Kararlarımız büyük ölçüde açıklanan verilere bağlı olacak. Enflasyonda ana eğilime bakan bir çerçeveyi esas alacağız" demişti.