Vakıf Katılım, 81 ilde şube açakacak

VAKIF Katılım Genel Müdürü Göktaş: "Çok net bir planlamamız yok ama 4-5 yıl içinde 81 ilin hepsinde olacağız diyebiliriz.Katılım bankacılığının Türkiye'de pazar payı yüzde 5'ler civarında, 2025 yılı hedefi yüzde 15'lere ulaşması. Bu, çok ciddi bir hedef. Bu hedefe ulaşma açısından da kamu katılım bankalarının önemi oldukça büyük" Göktaş, Vakıf Katılım Sivas Şubesi'nin açılışı için geldiği kentte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf Katılım'ın yüzde 100'ünün Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu belirtti. Vakıfbank ile herhangi bir ortaklık ilişkileri olmadığını, iki ayrı tüzel kişilik olarak faaliyet gösterdiklerini aktaran Göktaş, Türkiye genelinde 26 ilde 46 şubeye ulaştıklarını ifade etti.



Göktaş, elde ettikleri gelirlerle hem vakıf eserlerini ihya etmek hem de öğrencilere burs vermek istediklerini dile getirerek, "Bu, bizim ana hedeflerimiz arasında. Çok net bir planlamamız yok ama 4-5 yıl içinde 81 ilin hepsinde olacağız diyebiliriz." dedi.Katılım bankacılığının Türkiye'de büyüme gösterdiğine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu: "Katılım bankacılığının Türkiye'de pazar payı yüzde 5'ler civarında, 2025 yılı hedefi yüzde 15'lere ulaşması. Bu, çok ciddi bir hedef. Bu hedefe ulaşma açısından da kamu katılım bankalarının önemi oldukça büyük. Zaten hükümetimiz de kamu katılım bankalarını kurarak, bu hedefe hem kamu hem özel sektörün el ele ulaşma iradesini ortaya koymuş oldu. Bu hedefe ulaşmak için her şeyden önce sermaye gerekiyor. Hem kamu hem de özel sektör katılım bankalarının ciddi sermayeye ihtiyacı var. Devlet bu sermayeyi mutlaka koyacaktır ama sadece sermayeyle de olacak iş değil. Bizler de müşterinin teveccühüyle mevduatı artırarak, topladığımız fonları kullandırarak aktifi büyüteceğiz. Bu şekilde büyüyecek ama tek başına devletin koyacağı sermayeyle olacak iş değil, hep birlikte çalışacağız."

"YÜZDE 50'DEN FAZLASI FAİZSİZ FONLARDA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Göktaş, müşterilerine Vakıf Emeklilik üzerinden poliçe yapabildiklerini belirterek, "Böyle baktığınız zaman önemli bir avantaj. Zorunlu katılım ve otomatik katılıma baktığınız zaman katılımların yüzde 50'den fazlasının faizsiz fonlarda değerlendirildiğini görüyorsunuz. Bu da aslında katılım bankacılığının pazar payıyla ters orantılı.Böyle bir yapıda yüzde 55-60'larda faizsiz fonlar tercih edilirken katılım bankacılığının pazar payının yüzde 5'lerde kalması aslında bir tezat oluşturuyor ama bazen de bir fırsatı içinde barındırıyor. Ülkemiz insanının bu konuda bir hassasiyeti var. Bize düşen bu hassasiyeti değerlendirmek, kendimizi daha iyi anlatmak ve pazar payımızı yükseltmek." ifadelerini kullandı.Ticari kurumları katılım bankacılığına çekmek için daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini vurgulayan Göktaş, sadece bireylerle hedefe ulaşamayacaklarının altını çizdi. Göktaş, yeni katılım bankaları beklediklerini de dile getirerek, "Halk Katılım'ın adı zaten geçiyordu, süreç kesintiye uğradı ama bizim öngörülerimiz geleceği yönünde. Bunun dışında da Emlak Bank'ın tasfiyesi durduruldu. İhtisas katılım bankası olarak geleceği yönünde duyumlarımız var." dedi.