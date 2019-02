Uzmanlar uyardı! Seçimden önce ‘altın’ alın 

ALANYA ekonomisinin nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bu kez de para piyasalarında bir kıyas araştırması yaptı. Altında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Dim TV muhabirleri son 15 yıllık süreçte nereden nereye gelindiğini ekranlara taşıdı.

‘2004 YILINDA 3 BİN LİRA, 100 GRAM ALTIN EDİYORDU. ŞİMDİ İSE 13 GRAM’

Yatırımın güvenli limanı altında 2004 yılından bu yana her yıl yüzde 30 oranında bir artış yaşandığı gözlenirken, 2005 yılında 27 lira olan altın son 14 yılda yüzde 740 oranında bir artışla 227 lira oldu. Altında yaşanan gelişmeleri Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktaran Tekinoğlu Kuyumculuk sahibi Fatih Tekin “Altın 2004 yılından bu yana sistemli olarak her yıl yüzde 30 arttı. Altının yıl içerisindeki seyrine bakacak olursak genel olarak yılın ilk 6 ayının durgun geçtiğini söyleyebiliriz. Sonrasında yükselişe geçerek yaklaşık 2 ay kadar zirvede kalıyor. Ardından bir 4 ay daha kendisini beklemeye alıyor. Bu sebeple altının ne zaman yükseleceğini kesin olarak kimse bilmiyor. Her daim tedbirli olmak gerekiyor. 2004’ten bu yana bir kıyaslama yapacak olursak da sanıyorum en çarpıcı istatistiği şu rakamlarla ifade edebiliriz. 2005 yılında 3 bin lira ile yaklaşık olarak 100 gram altın alınabiliyorken, günümüzde 3 bin lirayla yaklaşık olarak 12-13 gram altın alınabiliyor. Bu çok ciddi bir rakam” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMLERDEN ÖNCE YATIRIMINIZI ALTINA YAPIN, FIRSATI KAÇIRMAYIN’

Altının bir süredir beklemede olduğunu ifade eden Tekin, seçimlerden sonra yükseliş beklendiğine dikkat çekerek yatırımını altına yapmak isteyenlere fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Tekin “Altın şu an aynı seyrinde devam ediyor. Gram altının fiyatı 220 ve 230 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Altının seçim öncesinde bir beklemede olduğu düşünülüyor. Seçimlerin ardından ise bir yükseliş bekleniyor. Ki söyledikleri zaman da mutlaka oluyor. Altın alacaklara tavsiyem bu bir fırsat, seçimlerden önce yatırımlarını yapabilirler. Seçimlerden sonra yükselişe geçmesi planlanan altındaki fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 18:03