Uzmanlar uyardı: Altının gram fiyatı alım fırsatı sunuyor

DÜN dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü 227,4 lira seviyesinde tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 226,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını bin 517 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla bin 325 dolardan işlem görüyor.

"ALIM İÇİN UYGUN FIRSATLAR SUNUYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 222-227 lira bandında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 227 liranın altına sarkmalar alım için uygun fırsatlar sunduğunu anımsatmak isteriz. Yıl başından bu yana iki kez 230 lirayı test eden altının gram fiyatının sonraki rallisinde 250 liranın hedef olduğunu öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ONS ALTIN NEDİR?

Altın, platin, gümüş, elmas yakut gibi değerli taş ve madenlerin fiyatlarının hesaplanması ons birim fiyatı ile hesaplanır. Ayrıca, sabit birim fiyatları da ons birim fiyatı ile değerlendirilir. Ons'un sembolü OZ'dur ve aslen bir kütle birimidir. Dünya genelinde ons altın 31,10 has altın demektir. Ons altın,gram altının Türk lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır, daha sonra gram altın fiyatı üzerinden çeyrek altın ve yarım altın hesaplanır.