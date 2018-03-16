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Uyarı geldi! Yıkıcı bir ticaret savaşına neden olabilir

ABD Ticaret Odası, Başkan Donald Trump'ı uyararak, Çin mallarına uygulanacak gümrük tarifelerinin Amerikan tüketicisine ve ekonomik büyümeye zarar verecek yıkıcı bir ticaret savaşına yol açabileceğini söyledi.

Uyarı geldi! Yıkıcı bir ticaret savaşına neden olabilir

ABD Ticaret Odası, Başkan Donald Trump'ı uyararak, Çin mallarına uygulanacak gümrük tarifelerinin Amerikan tüketicisine ve ekonomik büyümeye zarar verecek yıkıcı bir ticaret savaşına yol açabileceğini söyledi.

16 Mart 2018 Cuma 14:04
Uyarı geldi! Yıkıcı bir ticaret savaşına neden olabilir
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ODA Başkanı Thomas Donahue, yaptığı yazılı açıklamada, bu tarifelerin, Çin'in fikri mülkiyet uygulamaları konusundaki 
soruşturmayla da bağlantı kurulursa, "Amerikan tüketicisini zorlayacak vergilere" yol açacağını söyledi.

Bu açıklamadan önce Beyaz Saray ekonomi danışmanı Peter Navarro, Trump'ın önümüzdeki haftalarda Çin'in Amerikan fikri 
mülkiyetine karşı yaptığı "hırsızlık ve zorunlu transfer" uygulamalarına çözüm getirmek için seçenekleri inceleyeceğini 
söylemişti.

Bu konu, ABD'nin 1974 tarihli bir ticaret yasasının "Section 301" maddesi uyarınca soruşturma altında. Reuters Salı günü verdiği haberde, Trump'ın 60 milyar dolarlık Çin bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve tüketim ürünlerine gümrük vergileri koymayı, ayrıca Çin şirketlerine yapılan Amerikan yatırımlarına da kısıtlama getirmeyi düşündüğünü söylemişti.

Donahue, Trump yönetiminin Çin'in sanayideki ve ticaretteki haksız uygulamalarının olumsuz ekonomik etkilerine eğilmekte 
haklı olduğunu ancak bu sorunlara çözüm getirmek için gümrük vergilerinin doğru yaklaşım olmadığını söyledi. Donahue, "Yılda 30 milyar dolarlık gümrük vergisi, vergi reformuyla standart indirimlerin iki katına çıkarılması sayesinde Amerikan ailelerinin elde ettiği tasarrufun üçte birinden fazlasını ellerinden alır" dedi.

Donahue, yönetimin bu plandan vazgeçmesini istedi.

"Gümrük vergileri, ABD'nin ekonomik büyümesi ve istihdam artışı için ciddi sonuçlar doğuracak bir ticaret savaşına yol 
açar ve bundan tüketiciler, şirketler, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri zarar görür." 

"HERKES RAHAT OLSUN" 
Navarro ise CNBC televizyonunda yaptığı konuşmada, "Başkanın haksız ticaret uygulamalarına çözüm getirmek için cesaretle 
alacağı pek çok önlem arasında Section 301 soruşturmasının da bulunduğunu" söyledi.

"Wall Street'te Çin'in fikri mülkümüzü çalması ya da transferini zorlamasına karşı adım atmamıza itiraz edecek tek 
kişi çıkacağını sanmıyorum" diyen Navarro, mimarı olduğu ithal çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin ille de bir ticaret 
savaşına yol açacak demek olmadığını söyledi.

Navarro, "Bunu Amerikan halkının ve küresel ticaretin yararına olacak bir biçimde yapabiliriz. Barışçı ve ticaret sistemini güçlendirecek bir biçimde olabilir. Wall Street'te herkes bunu anlamalı. Herkes rahat olsun" dedi.  Çin ise çok kez tekrarladığı açıklamalarında ticaret savaşında kazananın olmayacağını, ABD'nin bu alanda önlemler alması halinde kendi çıkarlarını koruyacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAbd Ticaret OdasıçinAmerikaBaşkan Donald Trump
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