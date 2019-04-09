Uyarı geldi! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor

PARAYA ihtiyacınız var ve bankanın yolunu tuttunuz. İhtiyacınız olan nakit parayı bankadan temin etmek istediğinizde karşınıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan biri kredi kartınızdan çekeceğiniz taksitli nakit avans diğeri ise ihtiyaç kredisi.

Paraya bir an önce ulaşma içgüdüsüyle çoğu kişi maliyet hesabı yapmıyor, cebine girecek paraya bakıyor. Ama zaman kuruşu hesaplama zamanı.

MALİYET ARTIYOR

Kredi kartıyla taksitli nakit çekimde aylık faiz (akdi faiz) 1 Nisan itibarıyla yüzde 2.25’ten yüzde 2.15’e indi. Bu indirime rağmen faiz halen çok yüksek. Ayrıca faizin TL karşılığının yüzde 15’i kadar ‘Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)’ ve yüzde 5’i kadar da ‘Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ alınıyor.

Yani maliyeti artıran birçok kalem var. Buna karşılık kredi faizlerinde 2-3 ay öncesine göre gerileme söz konusu. Gelinen noktada bireysel ihtiyaç kredisinde faizde aylık yüzde 1.53’leri görmek mümkün. Ama yüzde 1.79-1.99 civarında faizle kredi veren bankalar da mevcut.

KART KAPANMASIN

Kartın limitinin azalmasına neden olan taksitli avansta ödemenin gecikmesi, kartın bloke olmasına da neden olabiliyor. Ekim 2013’teki düzenlemeyle bir takvim yılı içinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılması halinde kredi kartı, dönem borcu ödenene kadar nakit çekime kapanıyor. Bu duruma düşen müşterinin kredi kartı limiti de artırılmıyor.

GECİKİRSE FAİZ ÇOK YÜKSEK

Taksitli nakit avansta aylık ödemeler kredi kartı ödeme planına göre yapılıyor. Nakit avansın ödenmemesi durumunda aylık yüzde 2.65’lik kredi kartı gecikme faizi uygulanıyor.

Kredi kartı ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda, mevcut dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için gecikme faizi, asgari ücret dışında kalan dönem borcu için ise akdi faiz uygulanıyor.

Kredi ve kredi kartlarının geç ödenmesi durumunda işletilecek olan faiz sadece anapara üzerine işletilebiliyor. Bankalar kredi kartı borcunuzdan dolayı faiz üzerine faiz işletemiyor.

VADE, LİMİT AVANTAJI

Avansta (kredi kartı taksitli nakit avans) faiz, geri ödemenin yapılmadığı her gün işliyor. Ertesi gün paranın tamamını geri ödeseniz dahi faiz ve masraf alınıyor. Önemli olan diğer bir konu vade.

Avansta vade en çok 12 ay, kredide ise 60 ay. İhtiyaca göre avansta limit kredi kartı limitiyle sınırlı. 10 bin liraysa, nakit avans hakkı 10 bin lira. Kredi kişinin gelir ve risk notuna göre daha fazla olabiliyor. Ayrıca, mobil bankacılık sayesinde kredi alma süreci de oldukça hızlanmış durumda.

FAYDALI OLDUĞU ZAMANLAR!

Avansın da faydalı olduğu yerler var. Eğer 15-20 günlük kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyacınız varsa avans hesaptan kartla para çekmek, krediden daha avantajlı.

Örneğin; bugün acil ihtiyaç için avans çekip ay sonunda maaşla bu açığı kapatabilirsiniz. Ayrıca bürokrasinin ve zaman kaybının olmaması, ATM’den dakikalar içinde avans çekmek taksitli avansı cazip kılıyor.



MERKEZ DE UYARIYOR

Merkez Bankası da kredi kartı faiz oranlarının bireysel kredi faizlerine göre yüksek olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor

“Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.”