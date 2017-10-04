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Ürün doğrulama yine ertelendi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, daha önce son başlama tarihi 2 Ekim olarak belirtilen Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS) 31 Aralık 2017 olarak değiştirildiğini bildirdi

Ürün doğrulama yine ertelendi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, daha önce son başlama tarihi 2 Ekim olarak belirtilen Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS) 31 Aralık 2017 olarak değiştirildiğini bildirdi

04 Ekim 2017 Çarşamba 22:49
Ürün doğrulama yine ertelendi
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BU tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömrü boyunca piyasada kalabileceği kaydedildi. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 49'uncu maddesinde yer alan “Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır” hükmünün bulunduğu anımsatılan duyuruda, söz konusu hüküm gereği ÜDTS, takviye edici gıdalar, bal, enerji içecekleri, siyah çay, bitkisel sıvı yağlar, bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar ürün gruplarında uygulanacağı bildirildi.
'UYGULAMAYA GEÇİLMEDEN KALDIRILMALI'
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS) başlangıç tarihinin 31 Aralık’a ertelenmesini değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sektör olarak uygulamada yaşanacak olası sorunlar nedeniyle ÜDTS’nin uygulamaya geçilmeden tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.
'UYGULAMADA SORUN YAŞANACAK'
Sektör temsilcileri olarak kısa süre önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaretlerinde, sistemin uygulanması halinde yaşanacak olası sorunları, kendisine ilettiklerini bildiren Menlik, "Yıllar önce duyurulan sistemin hazırlık aşamasında gıda sektörü paydaşlarının görüşleri alınmadı. Sistemin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunları birebir yaşayacak sektör temsilcileri olarak, ziyaretimizde konuyu sayın Bakan’a detaylarıyla arz ettik. Sayın Bakan, sistem konusunda sektörün görüşlerinin de alınması talimatını vermişti. Bakanlığımızın bu yaklaşımla, ÜDTS uygulamasını ertelemesini olumlu buluyoruz. Sektör olarak beklentimiz, tağşiş, izlenebilirlik ve ürün güvenliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtilen, ancak gerçekte amaca hizmet etmeyecek sistemin, uygulamaya girmeden kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Ve Kontrol Genel MüdürlüğüDoğrulama
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