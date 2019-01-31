Üreticiler tecrübelerini paylaşacak

GELİN Kardeş Olalım projesiyle aralarında Alanya’nın da olduğu Antalya'nın 16 ilçesinin 3 yıl sürecek proje kapsamında 18 kardeş ilçesi oldu. Antalya'nın çok önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, çiftçiliğin modasının hiç geçmeyeceğini her zaman bir numara olacağını vurguladı. Antalya'nın daha çok turizmle öne çıksa da aslında kadim bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu “Antalya hem bitkisel hem hayvansal üretimde Türkiye'nin önemli merkezlerinden, Türkiye'yi doyuran illerden biri. Antalya, ürettiği ürünlerin çoğunluğunu da ihraç eden bir şehirdir. 500 milyon dolara yakın yaş sebze meyve kesme çiçek olarak ihracatımız var" dedi.

'ZAMAN ZAMAN ANTALYA ÇİFTÇİSİNE HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Antalya'nın verimli toprakları, su kaynakları ve müsait iklim özellikleriyle tarıma elverişli bir şehir olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Antalya'da hep söylediğim bir şey var, Antalya çiftçisi belki de Türkiye'de tarımı en bilinçli yapan çiftçi grubunu oluşturuyor. Ben Antalya'ya geldiğimde çiftçilerle özellikle vatandaşlarımızla temas kurduğumda bunu çok iyi müşahade etmiştim. Zaman zaman Antalya çiftçisine haksızlık yapılır. Bilinçsiz televizyon haberiyle haksızlık yapılır. Oysa televizyonda konuşan isminin önünde falan filan yazanlardan daha bilinçlidir Antalya çiftçisi. Bunu çok açık yüreklilikle söylemek lazım" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA OLARAK UYANIKLIK YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmeden Türkiye'yi kalkındıramayız" sözünün çok doğru bir tespit olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Gelin Kardeş Olalım projesiyle, madem bizde bir tecrübe varsa bunu yedi bölgeyle paylaşmalıyız dedik. Paylaşmak tek taraflı bir şey değildir. Bizim de Türkiye'nin yedi coğrafyasından öğreneceğimiz şeyler var. Biz aslında uyanıklık yaptık. Türkiye'nin yedi coğrafyasındaki tecrübeyi de bu projeyle Antalya'ya taşımak istedik. Biz de 81 ildeki valilerimize böyle bir niyetimiz olduğunu eğer katılmak isterlerse ilçelerimizi birbiriyle irtibatlaştırarak tarımsal tecrübelerimizi paylaşacağımızı ifade ettik" dedi.

'KENDİ KÜLAHIMIZ ALTINDA SIĞINMIŞ KALMIŞIZ'

Türkiye'nin tarımsal üretimini artırmak için bu projeye ihtiyacı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu “Her birimiz kendi külahımız altına sığınmış kalmışız. Bir yerde iyi bir tecrübe varsa, iyi uygulama varsa, Antalya bunu denedi bunu başardıysa ve kardeş olan ilçemiz de denedi ve başarılı olduysa biz onu Antalya getirir, Antalya'dakini de kardeş ilçemize götürürüz. Bu projenin özü budur. Ve inşallah 3 yılın sonunda sonuçların izlenmesi, raporların alınmasıyla ne olduğuna bakacağız. Kardeş ilçeler birbirlerine hangi tecrübeyi aktardığını, gittiğimiz ilçeye ne kattığımızı ve onların bize ne kattığını raporlayacağız. Bizim burada yaptığımız deneme, diğer şehirlere de örnek olur belki bakanlık politikası haline gelebilir" diye konuştu. Vali Karaloğlu, “Antalya yılda 12.2 milyar lira tarımsal hasılası olan bir şehir. Bu 2.1 milyar dolar seviyesinde bir gelirdir. Tarımsal hasılası yüksek şehirlerden birisinde yaşıyoruz. Yaş sebze meyveden kesme çiçeğe, mantarcılıktan hayvancılığa oradan tıbbi aromatik bitkilere kadar tarımın birçok alanında tecrübemiz olduğunu bu konularda tecrübelerimizi Türkiye ile paylaşabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

'KAYMAKAMLARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR'

İlçe kaymakamlarının projeye sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Vali Karaloğlu “Siz bu projeye sahip çıkarsanız bu proje başarılı olur. Kaymakam arkadaşlar bu projeye sahip çıkmazsa proje yürür ama istediğimiz neticeye ulaşması çok zor olur. Kaymakam arkadaşlarımız ilçelerimiz arasında mutlaka çiftçilerin katıldığı seyahatler organize etsin. Bu aynı zamanda dostluğu kardeşliği de artıracak. Hakkari'den, Van'dan, Muş'tan, Samsun'dan, İzmir'den, Kütahya'dan, Afyon'dan insanların Antalya'ya geldiği Antalyalı çiftçilerin bu illere gittiği bir kardeşlik iklimini de bu projeyle oluşturalım" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'YA 18 YENİ KARDEŞ İLÇE

Prokol konuşmalarının ardından imza protokolunun gerçekleştiği Gelin Kardeş Olalım projesiyle Antalya'nın 16 ilçesinin 3 yıl sürecek proje kapsamında 18 kardeş ilçesi oldu. Muş Malazirt- Döşemealtı, Siirt Tillo- Elmalı, Manisa Gördes- Finike, Diyarbakır Sur- Gazipaşa, Erzurum Tortum- Alanya, Hakkari Çukurca- Korkuteli, Yozgat Boğazlıyan- Demre, Balıkesir Edremit-Kaş, Van Gevaş- Serik, Konya Tuzlukçu- Muratpaşa, Şanlıurfa Halfeti- Kepez, Kütahya Simav- Kemer, Tunceli Ovacık- Aksu, Eskişehir Beylikova- Konyaaltı, Bitlis Tatvan- Kumluca, Zonguldak Devrek- Manavgat, İzmir Selçuk-İl Müdürlüğü, Samsun Bafra-İl Müdürlüğü olmak üzere toplam 18 kardeş ilçe seçildi.