Üretici pazarcıdan Yücel'e yer teşekkürü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yaptırılan yerler üretici pazarcıyı memnun etti

Üretici pazarcıdan Yücel'e yer teşekkürü
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sünbül, Başkan Yücel tarafından üretici için yapılan pazaryerlerini gezip pazarcının fikrini aldı. Türkdoğan, "Alanya Belediyesi tarafından yeni oluşturulan Üretici Pazarı’nı ziyaret ettik. Pazarcı esnafımıza ‘hayırlı işler’ diledik. Üretici ve çiftçilerimizin yeni oluşturulan pazaryerinden dolayı Başkan Yücel ve ekibine teşekkürlerini ifade etmeleri bizleri memnun etti" dedi.

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