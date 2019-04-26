Üretici pazarcıdan Yücel'e yer teşekkürü

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sünbül, Başkan Yücel tarafından üretici için yapılan pazaryerlerini gezip pazarcının fikrini aldı. Türkdoğan, "Alanya Belediyesi tarafından yeni oluşturulan Üretici Pazarı’nı ziyaret ettik. Pazarcı esnafımıza ‘hayırlı işler’ diledik. Üretici ve çiftçilerimizin yeni oluşturulan pazaryerinden dolayı Başkan Yücel ve ekibine teşekkürlerini ifade etmeleri bizleri memnun etti" dedi.