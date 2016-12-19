Üretici alternatif enerjiye yöneldi

TURFANDA sebze ve meyve üretiminde Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Gazipaşa’da üreticiler, her ay ödedikleri yüksek oranda enerji maliyetlerinden kurtulmak için alternatif arayışına girdi. Son zamanlarda kullanım oranı artan güneş enerji sistemleriyle tanışan üreticiler, kurdukları güneş enerji panelleriyle ödedikleri enerji ücretini ciddi oranda düşürmeyi amaçlıyor. Ekmel Mahallesi'nde 7 dönümlük kapalı serası olan Tunahan Karataş, yaklaşık bir ay önce seranın enerji giderini düşürmek için güneş enerji panelleri kurduğunu belirterek, “Sulama suyu için aylık 350 TL elektrik bedeli ödüyorduk. Bu rakam yılda ciddi paralar yapıyor. Bu nedenle çözüm arayışına girdik ve güneş enerji panelleri kurduk. 15-20 bin TL'ye mal ettiğimiz sistem kendisini 5 yılda amorti ediyor. Panellerin ömrü ise 25 yıl. Şu an seramızın enerjisini güneş enerji sistemiyle bedavaya sağlıyoruz. Çok memnunuz. Tüm üreticilere tavsiye ediyorum” dedi.

'ELEKTRİK FATURALARI UÇUYOR'

Güneş enerji panellerini kuran Yüksel Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Türker, Gazipaşa’nın tarımda lider bir ilçe olduğunu ancak ödenen elektrik bedellerinin ciddi meblağlara ulaştığını söyledi. Özellikle açıkta ve serada muz üretimi yapan üreticilerin aylık 35-40 bin TL gibi bedeller ödediğini belirten Türker, “Kurduğumuz sistem, kullanım alanına bağlı olarak ortalama 4-5 yılda kendini amorti ediyor. Panellerimizin ömrü ise 25 yıl. Kurduğumuz sistem sadece sulama enerjisinde değil, soğuk hava depolarında ve çevre aydınlatmasında da kullanılıyor. Kullanan üreticilerimiz çok memnun kaldıklarını ve enerji giderlerinin düştüğünü belirtiyor. Bizim de amacımız üreticilerimizin girdilerini asgari düzeye çekmek” diye konuştu. Türker, yenilenebilir enerji sistemleri için Ziraat Bankası'nın 4 yıllık, yılda bir ödemeyle düşük faizli kredi verdiğini ve bunun üreticiler için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.



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