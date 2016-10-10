Üreten kadınlar marka yaratacak

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB), kadınların iş gücüne katılımını sağlamak ve ekonomiye katkısını artırabilmek için başlattığı 'Üreten Kadın Projesi'nde yer alacak kadınlara girişimcilik ve kooperatifçilik eğitimi verildi. ATB'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği eğitim programı, borsanın toplantı salonunda yapıldı. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu’ndan (DGRV) uzmanlar Arzu Gözel ile Selahattin Kumlu tarafından verilen eğitimde kadınlara girişimcilik ve kooperatifçilik anlatıldı. Eğitim programının açılışına, ATB Başkanı Ali Çandır, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Abdullah Emir ile Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Muzaffer Gedik katıldılar.

'YÖRESEL ÜRÜN ÜRETECEKLER'

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, özellikle tarımsal üretimin her aşamasında kadın eli olduğunu belirterek, kadınların aktif olarak işgücüne katılımının sağlanması gerektiğini söyledi. Kadın girişimciliğinin teşvikinde kooperatifçiliğin iyi bir model olduğunu kaydeden Çandır, 'Üreten Kadın Projesi'nin bu düşüncelerle ortaya çıktığını anlattı. Çandır, “Proje, Türkiye’nin ihmal ettiği kooperatifçiliğin canlanması, kadınlarımızın iş, aş sahibi olmasında önemli rol oynayacak. Verilecek eğitimin sonunda hayata geçirilecek yapıyla yeni başarı hikayeleri yazılabilecek. Borsa olarak kooperatif eğitimi alan kadınlarımızın üretimi için fiziki altyapı hazırlayıp, onları yöresel ürün üretimi konusunda teşvik etmek istiyoruz. Ürünün seçilmesi, üretimi, satış ve pazarlamayla ilgili sorun olmaz. Sadece birlikte hareket etme kültürü gelişmiş kadınlarımızın birlikte üretip paylaşmada kararlı davranması gerekiyor. Bu işe gönül verecek, birlikte üretip birlikte kazanacak kadınlarımızla Zeytinpark’ta bir atölye kurmayı planlıyoruz. Zeytinpark’ta üretilecek ürünler daha sonra kentin çeşitli yerlerinde satışa sunulup hem kent ekonomisi, hem kadınlarımızın ekonomisini canlandırmak nihai hedefimiz” diye konuştu.

'BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR'

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Abdullah Emir de, dünyada yoksullukla mücadele ve istihdamın artırılması çalışmalarında kooperatifçiliğin ön plana çıktığını belirterek, “Kooperatifçilik iyi bir ekonomik kalkınma aracı olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu. İyi kooperatifçilik örneklerinin gelişmiş ülkelerde uygulandığına dikkat çeken Emir, “Birlikte iş yapma kültürü konusunda uygulama örneklerimiz az. Bu örnekleri çoğalmamız gerekiyor. Birlikten kuvvet doğar. Girişimcilik için öncelikle cesaret, kabiliyet ve bilgi gerekiyor” dedi. Emir, ATB’nin öncülüğünde başlatılan kooperatifçilik eğitiminin kadınların iş gücüne katılımını artıracağını söylerken, ATB yönetimine teşekkür etti. 2 gün süren eğitimin ardından katılımcı kadınlara sertifikaları verildi. 18 ay sürecek proje çerçevesinde üretecek kadınların ürettiği ürünlerin marka ve tanıtım faaliyetleri yapılacak ardından da en az 5 ilde satışı sağlanacak.



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