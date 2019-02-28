Ünlü yapı market zinciri konkordato istedi!

Son aylarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato isteyen şirketler kervanına bir yenisi daha eklendi. Yapı marketler zinciri Praktiker de konkordato istedi.

Ünlü yapı market zinciri konkordato istedi!
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UZUN süredir gündemden düşmeyen konkordato ilanlarına Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş de eklendi. Firmanın dahil olduğu Uygulama Yapı Marketleri A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre bugün yapılan başvuru sonucunda mahkeme, şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 

4 MAĞAZAYLA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

“Organize perakende ev geliştirme” alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979 yılında Almanya’da 4 mağaza ile faaliyete başlamıştı. Türkiye’de 1997’den bu yana bulunan şirketin hisseleri 2014 yılında Uygulama Yapı Marketleri AŞ’ye devredilmişti. Praktiker’in Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunuyor.

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