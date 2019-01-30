Ünlü marka, yeni modeline Türkçe isim verdi, satışlar iki katına çıktı!

PORSCHE firması, türkçe isim verdiği Mission E sedan modeli elektrikli Porsche Taycan'ın üretimini gelen talep sonrası iki katına çıkarma kararı aldı. 20 bin olarak planlanan yıllık üretim, 40 bin üzerine çıkarıldı.

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI

Alman otomotiv devi Porsche, Elektrikli araba programı Mission E için 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıp Türkçe isim koyduğu programın sedan modelinin üretimini iki katına çıkarma kararı aldı.

'GENÇ BİR ATIN CANLILIĞI' ANLAMINA GELİYOR

Türkçe, genç bir atın canlılık ve hareketliliğini anlatan TAYCAN isimli Porsche elektrikli modeli, ilk kez konsept olarak 2015 Frankfurt otomobil fuarında Mission E olarak tanıtılıp geçen sene isim verilmişti. Porsche Taycan, bu yıl Eylül ayındaki Frankfurt otomobil fuarında görücüye çıkarıp 2020 yılında da teslimatlarına başlanacak. Porsche, ilk aşamada yıllık 20 bin adet olarak belirlediği Taycan'ın üretimini, gelen ön siparişler sonrası iki katına çıkararak, 40 binin üzerine taşıma kararı aldı. Porsche, bu doğrultuda 1200 personel alımı da gerçekleştirdi.



