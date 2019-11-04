Ünlü hava yolu şirketi satılıyor! İşte yeni sahibi
İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolar karşılığında satın almak konusunda anlaştı.
EKONOMİ 04.11.2019, 16:48
IAG'den yapılan açıklamada, Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor
POZİSYONU GÜÇLENECEK
IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.
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