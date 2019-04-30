Ünlü ekonomistten Merkez Bankası'na tepki: Çok gülünç...

MURAT Çetinkaya, geçen hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yayınlanan metinde, gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğine dair ifadenin çıkarılmasına ilişkin olarak bugünkü konuşmasında, “Bu değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal bir yaklaşım. Gerekirse ilave sıkılaştırmaya gideriz” dedi. Kişisel Twitter hesabından Merkez Bankası Başkanı’nın konuya dair sözlerini değerlendiren Ash, “Çetinkaya, geçen haftaki PPK toplantısı dair oldukça gülünç yorumlar yaptı. Açıklamadan sıkılaştırma ifadesini çıkarmalarının üzerinde durulmaması gerektiğini ve ikinci dönem için kastedilenin bu olmadığını söylüyor. Tam bir iletişim felaketi” yorumunda bulundu. Ash, Çetinkaya’nın bir başka sıkılaştırma döngüsüne girilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu söylemesinin ardından da, “Bu ne demek, mevcut döngü sona erdi mi ki” diye sordu.