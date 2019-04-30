Ünlü ekonomistten Merkez Bankası'na tepki: Çok gülünç...

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın yılın ikinci enflasyon raporunun sunumunda yaptığı açıklamaları ‘oldukça gülünç’ olarak nitelendirdi.

Ünlü ekonomistten Merkez Bankası'na tepki: Çok gülünç...
banner404

MURAT Çetinkaya, geçen hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yayınlanan metinde, gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğine dair ifadenin çıkarılmasına ilişkin olarak bugünkü konuşmasında, “Bu değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal bir yaklaşım. Gerekirse ilave sıkılaştırmaya gideriz” dedi. Kişisel Twitter hesabından Merkez Bankası Başkanı’nın konuya dair sözlerini değerlendiren Ash, “Çetinkaya, geçen haftaki PPK toplantısı dair oldukça gülünç yorumlar yaptı. Açıklamadan sıkılaştırma ifadesini çıkarmalarının üzerinde durulmaması gerektiğini ve ikinci dönem için kastedilenin bu olmadığını söylüyor. Tam bir iletişim felaketi” yorumunda bulundu. Ash, Çetinkaya’nın bir başka sıkılaştırma döngüsüne girilmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu söylemesinin ardından da, “Bu ne demek, mevcut döngü sona erdi mi ki” diye sordu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Canan Karatay uyardı: Ramazanda bunlar çok önemli!
Canan Karatay uyardı: Ramazanda bunlar çok önemli!
  1. SAĞLIK

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479