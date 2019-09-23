Ünlü ekonomist Alanya'ya geliyor

Uğur KANBEROĞLU

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü, Dünya Gazetesi Yazarı ekonomist Erkin Şahinöz, ALSMO’nun davetlisi olarak Alanya’ya geliyor. Yarın ALSMO Konferans Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak seminerin konusu ise günümüz ekonomisi açısından oldukça önemli. Seminerde Erkin Şahinöz "Kur ve faiz yönü, ekosistem nasıl temin edilir, belirsizlik ortamında şirket yönetimi, Turizm 4.0, blok zinciri, yapay zeka, kripto paralar ve büyük veri" konularında bilgi verecek.