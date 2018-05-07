Ünlü dönerciye slogan davası

Beşiktaş Spor Kulübü İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davanın dilekçesinde, kulübün tarihini de anlattı. Kulübün 1903 yılında Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulduğunu anlatan Beşiktaş’ın avukatları, isimlerinin 1909 yılında Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olduğunu, bu ismin 26 Ocak 1911’de ilk tescil edilen Türk spor kulübü olduğunu belirtti.

BEREKET DÖNER TESCİL İÇİN BAŞVURDU

Bereket Döner’in geçtiğimiz yıl “Come to Beşiktaş” markasını tescil ettirmek için Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvurduğunun tespit edildiğini anlatan Beşiktaş’ın avukatları, bu markanın kulübün özellikle yabancı oyuncuların transferi için sosyal medyada kullanılan bir slogan olduğunu belirtti.

FİKRET ORMAN'IN GİYDİĞİ FORMADA DA YAZIYORDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın daha önce “Come to Beşiktaş” yazılı bir formayı giydiğini anlatan avukatlar, “Bu slogan kulüple özdeşleşmiş bir ibare olup, davalıya ait özgün bir nitelik taşımamaktadır” dedi.

DAHA ÖNCE ALINAMADI

Hürriyet'in haberine göre; Sloganın kampanya halinde kullanılmasıyla birçok kişinin kötü niyetli olarak bu markanın farklı sınıflarda tescili için marka başvurularında bulunduğunu dava dilekçesinde belirten Beşiktaş Spor Kulübü avukatları, “Bunlardan birisi de Ömer Kara adlı kişidir. BJK, Ömer Kara’nın marka başvurusuna itiraz etti ve Türk Marka ve Patent Kurumu, Ömer Kara’nın markasını reddetti. “come to Beşiktaş” markasının müvekkil kulübe aittir. Davalı şirketin marka başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir. Davalının marka başvurusunun BJK’nin markasıyla karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Davalı şirketin marka başvurusunun müvekkilimin marka hakkına tecavüz teşkil eden eylem olması nedeniyle ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Tedbir talebimiz davalının tescil talebi gerçekleşmemişse tescilin engellenmesine yöneliktir” diye konuştu.