Ünlü AVM, 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıktı

İSTANBUL'un en eski AVM'lerinden biri olan Mecidiyeköy'dekiProfilo Alışveriş Merkezi yeni sahibini bekliyor. 1997 yılında açılan AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde satılığa çıkarıldı. Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8,5 milyon lira olarak belirlendi.

YÜZDE 71'İ DOLU DURUMDA

Profilo Holding'in sahibi olan Kamhi Ailesi tarafından kurulan AVM'nin, ilanda verilen bilgilere göre halen yüzde 71'i dolu durumda. Yaklaşık 16 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan AVM, 68 bin 780 metrekare kapalı alana sahip.