Üniversitenin 122 bölümünde öğrenci yokmuş

SAYIŞTAY tarafından yayınlanan değerlendirme raporlarında 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesi'nin toplam 122 bölümünde öğrenci olmadığı belirlendi. Bu bölümlerin bazılarında hiçbir eğitim öğretim faaliyeti olmamasına rağmen 3 profesör, 6 öğretim görevlisi, 6 fakülte ve MYO sekreteri, 1 doçent ve 1 bilgisayar işletmeninden oluşan toplam 17 personele maaş ödendiği detayı yer aldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ayrılarak 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesi hakkında rapor hazırlayan Sayıştay, üniversite bünyesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki bazı birimlerde ve bölümlerde öğrenci olmadığını ve söz konusu birimlerin ve bölümlerin atıl durumda olduğunu belirtti. 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 19 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm ile toplam 17 yerleşkede toplam 32 bin 310 öğrenciye eğitim öğretim vermekte olan Giresun Üniversitesi’nin toplam 122 bölümünde hiçbir eğitim-öğretim faaliyeti olmadığı kaydedildi.

122 bölümde hiçbir eğitim-öğretim faaliyeti yok

Bu bölüm ve programların tamamına yakınında kurulduğundan itibaren hiçbir eğitim-öğretim faaliyeti olmadığı, sadece birkaç tanesinde en son 2013/2014 eğitim öğretim döneminde öğrenci olduğu anlaşıldı. Ayrıca; 24.10.2011 tarihinde kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okulu, 16.05.2013 tarihinde kurulan Turizm Fakültesi, 05.06.2015 tarihinde kurulan Denizcilik Fakültesi, 27.08.2015 tarihinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, 20.04.2016 tarihinde kurulan Piraziz MYO, 24.04.2017 tarihinde kurulan Bulancak Endüstriyel Sanatlar MYO'ya bugüne kadar hiç öğrenci alınmadığı ve eğitim öğretim faaliyeti olmadığı belirtildi.

Sayıştay raporuna göre hiçbir eğitim öğretim faaliyet olmamasına rağmen 3 profesör, 6 öğretim görevlisi, 6 fakülte ve MYO sekreteri, 1 doçent ve 1 bilgisayar işletmeninden oluşan toplam 17 personele maaş ödendiği açıklandı.

"Kamu kaynakları verimli kullanılmıyor"

Giresunün Üniversitesi rapor ile ilgili verdiği cevapta, atıl olan birimler ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurumu ile yazışmalar yapıldığı ve devam ettiğini bildirdi. Sayıştay ise cevaba karşılık yaptığı değerlendirmede, “İhtiyaçlar dikkate alınmadan fakülte/bölüm açılması ve cari giderlerinin ödenmeye devam edilmesinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılmamasına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir” görüşünde bulundu.