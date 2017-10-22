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Üniversiteliye 45 TL zam

Fırat Üniversitesi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 425 lira olan burs ve öğrenci kredilerinin aylık 470 liraya çıkarıldığını açıkladı

Üniversiteliye 45 TL zam

Fırat Üniversitesi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 425 lira olan burs ve öğrenci kredilerinin aylık 470 liraya çıkarıldığını açıkladı

22 Ekim 2017 Pazar 08:50
Üniversiteliye 45 TL zam
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FIRAT Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de hizmet standartlarının yükseldiğini, öğrencilerin burs ve kredilerle desteklendiğini belirterek öğrencilere müjde verdi. “İlk başladığımızda 2003’te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk” diyen Yıldırım, 2018’den itibaren bu rakamın 470 lira olacağını açıkladı. Geçen yıl 425 lira burs verildiğini söyleyen Yıldırım, “Haydi bakalım, bu yıl 470’e çıkardık. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ’da açıklamış oluyoruz” dedi.

Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Sizin gibi üniversite yıllarında bulunan bir ağabeyiniz olarak, yaşadığım şu tecrübeyi burada paylaşmak istiyorum; biz üniversitede daha doğrusu ortaokulda, lisede, üniversitede, yüksek lisansta hep yabancı dil okuduk. Mezun olduk, hayata atıldık, baktık ki hiçbir şey bilmiyoruz. O kadar sene dil okumamıza rağmen uygulamaya geçtiğimizde bir şey öğrenmediğimizi fark ettik. Bunun meslek hayatında ne kadar büyük eksiklik olduğunu hep gördük, hep yaşadık. O yüzden 40 yaşından sonra evli, çocuk sahibi bir adam olarak yabancı memleketlere gidip lisan öğrenmek zorunda kaldık. Gençler, benim size önerim, bu yılları değerlendirin. Bu yıllar sizin lisan, dil işini halletmeniz için çok ama çok önemli dönemdir. Mezun olduğunuzda artık yabancı dil problemi kalmamış, hayata hazırlanmış gençler olarak yetişmenizi canı gönülden arzu ediyoruz.”

562 yurt yaptık

Öğrencilerin en büyük probleminin yurt ihtiyacı olduğuna da değinen Başbakan Yıldırım, “Burada eksiğimiz henüz bitmiş değil. Kapasitenin arttırılması lazım, bunun için gayret ediyoruz ama yurt genelinde 190 yurdumuz vardı, 562 yeni yurt ilave ettik ve sayıyı 752’ye çıkardık” ifadesini kullandı. Yıldırım, hedeflerinin Türkiye’yi parmakla gösterilen ülkeler arasına dahil etmek olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat üniversitesiBinali Yıldırım
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