Üniversite mezunu genç çiftçiye 100 bin lira hibe

KIRSAL kalkınma destekleri kapsamında ilk kez, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu gençlere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği pilot uygulama ile 4 ilde başlayacak. Üniversite mezunu gençlere yönelik hibe desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü (12 Temmuz 2019) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar” şimdilik sadece Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de uygulanacak.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Karara göre, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu gençler, Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de köye yatırım yaptıklarında 100 bin liraya kadar hibe desteği alabilecek. Hibe desteği herkese verilmeyecek. Karara ilişkin yayınlanacak tebliğde istenen koşullar ayrıntılı olarak yer alacak.

HANGİ YATIRIMLAR DESTEKLENECEK?

Karar kapsamında; hayvansal üretim,bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler hibe desteği ile desteklenecek. Ayrıca bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler de hibe desteğinden yararlandırılacak.

HİBE TUTARI VE KOŞULLARI

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, proje bütçesine oranla 100 bin TL’ye kadar hibe verilebilecek. Hibe desteğinin üst limiti 100 bin lira olacak. Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanacak. Hibe ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şart. Kararda da belirtildiğine göre, gibi değerlendirme kriterleri sonucunda projeyi uygulamaya hak kazananlar ile hibe sözleşmesi imzalanacak.Hibe sözleşmesi, hak sahibi ile İl Tarım ve Orman Müdürü arasında imzalanacak

KÖYE DÖNÜŞ DESTEKLENECEK

Hibe desteği uygulanacak projelerin, nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi Yasası'nda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 2014 yılı öncesi köy tüzel kişiliğine sahip olan ve bu Kararın yürürlük tarihi itibarıyla nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde olması gerekiyor. Hibe ödemeleri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesinden karşılanacak.Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek ve nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında bankaya hizmet komisyonu ödenecek. Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili yıl bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.

HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

1-Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmayan kişiler bu Karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamayacak. 2- Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilecek hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanabilecek. 3- Hayvansal üretim,bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın diğer hibe programlarından yararlanan veya hak sahipliğine aday kişiler, bu Karar ile düzenlenen desteklemeden yararlanamayacak.