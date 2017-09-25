Ülker, dünya devini beğenmedi, satın almaktan vazgeçti

YILDIZ Holding'in adı son olarak Nestle'nin ABD'deki çikolata faaliyetlerini satın alacak gruplar arasında geçmişti. Yıldız Holding'e bağlı olan Pladis, uluslararası büyüme planları kapsamında Nestle'nin 2 milyar dolar değerindeki ABD'deki atıştırmalık sektörü varlıklarını satın almak için teklif vermeyi değerlendirmiş ve bu kapsamda bazı temaslarda bulunmuştu. Ancak gelinen noktada Yıldız Holding bu satın alma işleminden vazgeçti.
"BEĞENSELER BANA SÖYLERLERDİ"
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gazete Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Nestle ABD'de çikolata merkezlerini satışa çıkardığını açıkladı. Yüzgörümlüğü dediğimiz parayı ödeyen gidip şirketin durumuna bakıyor. Bizim arkadaşlar da gidip bakmışlar. Ama geri dönüş yapmadılar. Beğenseler bana söylerlerdi" dedi.
Nestle'nin ABD atıştırmalık varlıkları arasında Butterfinger, Crunch ve 100 Grand gibi kitlesel pazarlara hitap eden markalar bulunuyor.
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