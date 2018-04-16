Ülke genelinde eczanelerden yararlanma oranı yüzde 100 oldu!

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol törenine katıldı. Bakanlık’ta gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Bakan Sarıeroğlu, “SGK ve TEB arasında 2016 yılında imzalanan 2+2 yıl şeklinde 4 yıllık olarak imzalanan protokolümüzün ara değerlendirmesiyle alakalı olarak gerçekleştirdiğimiz 1 aylık müzakerelerin sonucunda uzlaşmaya vardığımız hususlarla ilgili olarak iki yıllık dönemin sonunda bir imza protokolümüz olacak” ifadelerini kullandı.

Bu sabah Türkiye açısından önemli olan işgücü piyasasıyla alakalı olarak TÜİK tarafından hane halkı işgücü anketi sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Sarıeroğlu, “Özellikle yıllık olarak 7.4 büyüme performansından sonra açıklanan ilk işgücü piyasasına ilişkin veriler olması önemli. Türkiye’nin büyüme performansının istihdam dostu olarak devam ediyor olmasının Ocak ayı verilerinde de ortaya çıkmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İşsizlik oranlarımızda geçtiğimiz yılın Ocak ayına oranla 2.2 puanlık bir azalış gerçekleşmiş durumda. Burada bizler açısından önemli Çalışma Bakanlığı olarak son dönemde gerek İşkur bünyesindeki faaliyetlerimizde, gerek Cumhurbaşkanımız liderliğinde ikinci fazına geçtiğimiz milli istihdam seferberliğimiz kapsamında gençlerle alakalı olarak odaklanmış durumdayız. Ocak ayı verilerinde genç işsizlik oranlarında da 4.6 puanlık geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre bir azalış meydana gelmiştir. Bu da ülkemiz açısından önemli. İstihdam oranlarımız yüzde 46.4 seviyesine ulaşmış ve 1 yıllık süre içerisinde geçtiğimiz Ocak ayından bu Ocak ayına kadar 1 milyon 357 bin kişilik yeni istihdam sağlanmış durumda. Bu ülkemizi dünya ülkeleriyle kıyasladığımız zaman ortaya koymuş olduğu kararlı politikaların ve istihdamla ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik son dönemlerde ortaya koymuş olduğu reformların bir sonucu olarak diye belirtmek istiyorum” dedi.

“İş gücüne katılım oranımız yüzde 52.1 seviyesine ulaşmış durumda” diyen Sarıeroğlu, “Bu sene içerisinde toplam 780 bin kişi iş gücü piyasasına girmiş. 1 milyon 357 bin kişiye istihdam oluşturulmuş. İşsizlik oranlarındaki düşüşe de bu kadar büyük oranda 2.2 puanlık oranda düşüşe de bu aradaki fark sebep olmuştu. Biz bu performansı sürdürme konusunda kararlıyız. Kadınların işgücü piyasasına katılımı kadınların istihdam oranlarının arttırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi de çok önemli bir öncelik. Bu anlamda memnuniyet verici bir oranımız var. 1.2 puanlık kadınların işgücüne katılımında da artış sağlamış durumdayız yüzde 33.2 olarak gerçekleşmiş. Dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme konusunda kararlı politikalarımıza devam edeceğiz. Bunların hanelere gelire istihdama hayatın her alanına da yansıması konusunda hükümetimiz çalışmalarını kararlı biçimde devam ettirecek” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz nüfusunun halihazırda yaklaşık 99.5’ini genel sağlık sigortasının kapsamına aldığımızı ifade etmek istiyorum”

SGK’nın Türkiye’nin son 16 yılda yaşadığı dönüşüm ve reform sürecini temsil eden yüzakı bir kurum olduğunu ve dünyada örnek olarak gösterildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, “Bu reformun en önemli ayağını genel sağlık sigortası sistemi oluşturmakta. Bugün itibariyle ülkemiz nüfusunun halihazırda yaklaşık 99.5’ini genel sağlık sigortasının kapsamına aldığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Eczanelerden yararlanma oranı yüzde 100’e ulaştı

Genel sağlık sigortası sistemi içerisinde kurum tarafından finansmanı sağlanan sosyal güvenlik hizmetlerinin en önemlilerinden birisinin de hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olan ilaçların temini konusu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, bu hizmetle ilgili olarak sosyal güvenlik reformundan önce mevcut bazı uygulamaların olduğunu, SGK’nın SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı yapıda çalışmalarını sürdürdüğünü, her kurumun sağlık ve tedavilerde kullanılan ilaçlara erişim konusunda farklı uygulamaları olduğunu anlattı. Sarıeroğlu, “SSK’lılar SSK hastanelerinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmek durumundaydı. Bu eczane sayısı 261 idi. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar ise kendi kurumları tarafından sözleşme imzalanan belli eczanelerden ilaçlara kavuşabiliyordu. Ülke genelinde eczanelerden yararlanma oranı yüzde 21 idi. Bugün itibariyle geldiğimiz aşamada yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumdayız” açıklamasında bulundu.

Bugün 25 bin 270 eczane ile SGK’nın sözleşmesinin bulunduğunu bildiren Sarıeroğlu, “Söz konusu sağlık olunca bunun hiçbir zaman bir maliyet unsuru olarak görülmesi hükümetimizce söz konusu değildir” dedi.

“Bugün itibariyle 8 bin 200 ilacımız SGK’nın geri ödeme listesinde bulunmaktadır”

Sağlık Uygulama Tebliği çalışmalarıyla ilgili Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

“2016 yılında 500 yeni ilacın, 2017 yılında 660 yeni ilacın geri ödeme listesine alınmasını sağlamış durumdayız. Toplamda bugün itibariyle 8 bin 200 ilacımız SGK’nın geri ödeme listesinde bulunmaktadır. Özellikle kanser tedavisinde kullanılan yurt içinden 403, yurt dışından 47 çeşit ilacımız halihazırda geri ödeme listemizdedir. 2017 yılı içerisinde yoğun olarak kanser ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 266 adet biyoteknolojik ilacımız da geri ödeme listemizde bulunmaktadır. Bu ilaçlar vatandaşlarımız tarafından eczanelerden, hastanelerden, TEB’den ve SGK’dan temin edilebilmektedir. 54 yetim ilacın bedeli SGK tarafından ödenmektedir. Bu da tüm Avrupa ülkelerine baktığımız zaman en yüksek sayıda ilaçtır.”

Yerelleşme çalışmalarının öncelikli gündem maddelerinden birisi olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, bu konuda geçtiğimiz sene 2.5 milyarlık bir çalışmanın gerçekleştiğini ifade etti.

"Bugün protokolümüzde toplamda 121 milyon TL değerinde eczacılarımız için bir iyileşme gerçekleştirdik"

Bugün imzalanacak protokolle bazı iyileştirmeler yapıldığını aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda gelecekte eczacılarımızın mesleki sorunlarını daha da azaltacak ve yönetişim prensiplerini daha uygun şekilde uygulamaları içeren bir protokol iyileştirmesi yaptık. Bugün protokolümüzde toplamda 121 milyon TL değerinde eczacılarımız için bir iyileşme gerçekleştirdik. Ek protokol ile ekonomik düzenlemeler dışında ağırlıklı olarak TEB’in konuya ilişkin taleplerinden kaynaklanan birçok konuda da iyileştirme yaptık. Protokol kapsamında 2 alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptık. Eczanelerin ödediği reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında arttırdık. Bu artışla birlikte bizim 2017 yılında aynı sayıda reçete üretildiği takdirde 297 milyon TL’ye çıkan ödememiz söz konusu olacak eczacılarımıza. Geçen yıla oranlarda artış oranımızın 67 milyon olduğunu ifade edeyim. Eczanelere yapılan SGK ödemesinde eczanelerin yıllık cirosuna göre iskontolar yapılmaktaydı. Bu iskonto oranları eczanelerin satış hasılat aralıklarına ciro baremleriyle bağlı olarak gerçekleştirilmekteydi. Bu dönemde yaptığımız düzenlemede bu ciro baremlerine de yüzde 15 oranında artış gerçekleştirmiş durumdayız. Bu artışında maddi bedeli 54 milyon TL’dir. Bu iki maddi iyileşmenin toplam bedeli 121 milyon TL.”

“İnşallah bir ay sonra majistral ilaçlarla ilgili Medula Sistemimizdeki tüm çalışmalarımızı tamamlamış olacağız”

“İnşallah bir ay sonra majistral ilaçlarla ilgili Medula sistemimizdeki tüm çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” ifadesini kullanan Sarıeroğlu, gerekli çalışmalarında eczaneler tarafından Medula Sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağını açıkladı. Sarıeroğlu, “TBMM üyelerinin SGK ile anlaşma yapan eczanelerden hizmet alabilmesinin önünü açmış durumdayız. Eczanelerden alınan tıbbi malzemelerde örneklem usulüyle inceleme oranı yüzde 10’du. Bu oranı yüzde 5’e indirmiş durumdayız. Gelecek dönemde İşkur ve TEB işbirliğiyle mesleki eğitim işbaşı eğitim programları kapsamında çalışmalar yapma konusunda da hükümlerimizi protokolümüze koymuş durumdayız" dedi.

"Toplam 40 madde de değişiklik içeren sözleşmeler imzaladık"

TEB ile 2006 yılına kadar ayrı ayrı sözleşmeler yapıldığını, Sosyal Güvenlik Reformu sayesinde birleştiklerini ifade eden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise, "TEB ile toplantıda 2 aylık müzakereler sonucunda 15 ayrı toplantı yaptık. 2016 yılındaki protokole göre enflasyon oranında reçete hizmet bedelleri sadece iyileştirme yapılması gerekirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından mali alanda iyileştirme yapılması gerekiyor talimatı üzerine gerekli iyileştirmeler yapıldı’’ dedi.

Türkiye’deki 25 bin 279 eczacıyı ilgilendiren bir protokol hazırlandığını vurgulayan Bağlı, "Toplam 40 maddede değişiklik içeren sözleşmeler imzaladık. Sözleşmenin 38 maddesi TEB talepleri doğrultusunda, 2 madde de kurumun istekleri ihtiyaç duyduğu değişiklikler konusunda yapıldı. Süreçte, özellikle hem mali haklarda hem de majistiral konularda üstümüze düşeni mevzuat sınırları içerisinde gerçekleştirdik" dedi.

"Eczanelerde Eylül ayından sonra yardımcı eczacılık anlamında 2 bin kadar istihdam sağlanacak"

SGK ve Bakanlık ile 2006'dan bu yana sürekli bir uyum çerçevesinde süreçleri tamamladıklarını belirten Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Öncelikle SGK ile 2006'dan beri TEB sahada hizmet veren eczacılar adına sözleşme yapıyoruz. Yaklaşık 2 aylık süreçte Bakanlık talimatı ile yaklaşık 15 toplantı yaptık. Teknik konularla ilgili çalışmalar yaptık. TEB’e bağlı Türkiye’de 80 milyon vatandaşın eczanelerden ilaç alımını sağlayan bu protokol, 2016 yılında 2+2 olarak hayata geçerek her yıl enflasyon artışı sağlanıyor’’ diye konuştu.

Eczaneler ile yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini kaydeden Çolak, "Türkiye’de ilaç ihtiyacı karşılanırken hem vatandaşın hem de eczacıların daha rahat etmesine imkan sağlayan konumlarda adımlar atıldı. Medikal malzemelerle ve sözleşmelerde teknik düzenlemeler yaptık. Majistiral ilaçlar ile ilgili düzenlemeler yaparak reçete hizmet bedellerinde enflasyon oranında artış sağlandı. Önümüzdeki iki yılda enflasyon oranında artış devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Eski milletvekillerin ve şimdiki vekillerin eczanelerden yararlanacağının altını çizen Çolak, "SGK ile TEB Göç İdaresi ile ortak protokolün yapılması konusunda mutabakat sağladık, ayrıca TBMM ile anlaşma sağlanarak, geçmiş dönem vekilleri ve şimdiki vekilleri kapsayan üçlü protokol yapıyoruz. Bundan sonra SGK ile anlaşmalı 25 bin 270 eczacı bu kapsamdaki vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz’’ dedi.

Çolak, eczanelerde yeni istihdam alanı oluşturacağının müjdesini vererek, "Eczanelerde Eylül ayından sonra yardımcı eczacılık anlamında 2 bin kadar istihdam sağlanacak. Bu konuyla ilgili de İŞKUR ile görüşmeler de yaptık’’ açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı.