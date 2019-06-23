Ulaşıma zam sinyali

TUNCER, talep ve önerilerin takipçisi olacaklarını belirterek, “Vatandaşımızı da, esnafımızı da üzmeyecek, ortak bir nokta bularak ve çözüm üretecek çalışmalar yapıyoruz” dedi. Toplantıya; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Avukat Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetim kurulu üyeleri ve 19 ilçenin Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası başkanları katıldı. Toplantıda ulaşım esnafının sorunları tespit edildi, görüş, öneri ve talepleri ele alındı. Antalya’da ulaşım esnafının bazı sorunları olduğunu dile getiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, toplantının bu sorunların ele alınması ve çözüme kavuşması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Dere, esnafın 2 yıla yakın bir zamandır ulaşımla ilgili zam talepleri olduğunu belirterek, “Geçen yönetim tarafından zam konusunun değerlendirmeye alınacağı dönemde seçim dönemine girildi. ‘Seçimden sonra yapılır’ denildi. Esnafımızın bu yönde bir beklentisi var” dedi. Ulaşım esnafının temsilcilerini dinlemek ve taleplerini almak üzere düzenlenen toplantının olmasının son derece yararlı sonuçlar doğuracağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Avukat Cansel Tuncer ise 19 ilçenin oda başkanları ve ulaşım esnafının dile getirdiği sorun ve talepleri tek tek not ettiklerini belirtti. Ulaşım esnafının zamla ilgili beklentisinin farkında olduklarını söyleyen Tuncer, “Zam konusuyla ilgili yazılı taleplerinizi de aldım. Birlik başkanımız da bu konuda belediyemize bir dilekçe verecek. Başkanımız da konunun farkında. Ulaşım esnafı 2 yıldır zam almamış. Bu konuda kaçınılmaz bir görüntü var. Zam, seçim sebebiyle ertelenmiş ama ekonomik kriz de var. Vatandaşımız da zor durumda. Bu nedenle ortak nokta bulacak, çözüm üretecek çalışmalar yapıyoruz. Çok kısa bir zamanda bu konudaki kararımızı sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.