Ulaşıma yüzde 16,8 zam

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Haftalık Ekonomi Notu’nu yayınladı. Türkiye ve dünya ekonomisinden öne çıkan notların yayınlandığı raporda yer alan başlıklar şöyle:

TÜRKİYE EKONOMİSİ

- TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 11,9’a yükseldi (Eylül ayında yüzde 11,2 seviyesindeydi). Yıllık en fazla fiyat artışı ulaştırma grubunda yaşandı (yüzde 16,8). Çekirdek enflasyon ise yüzde 10,9’dan yüzde 11,8 seviyesine yükseldi. Enflasyon geçen sene bu ay yüzde 6,9 seviyesindeydi.

- İSO ve Markit işbirliğinde hazırlanan İmalat Sanayi PMI Endeksi Ekim ayında 52,8 seviyesinde gerçekleşerek sektörde koşulların iyiye gittiğine işaret etti. Önceki aya (53,5) göre endeks gerilemiş olsa da Ekim ayında imalat sektörü ürünlerine yüksek talep ve ihracat talepleri üretimde artışı sağladı. PMI endeksi sekizinci ay üst üste 50’nin üstünde gelerek sanayi üretimindeki en uzun büyüme trendini gerçekleştirdi.

- TİM’in açıkladığı ihracat verilerine göre Ekim ayında ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 13,5 milyar Dolara ulaştı. Son 1 yıllık ihracat da yüzde 10,7 artışla 154,2 milyar Dolar oldu. En fazla ihracat yapılan ilk üç sektör, otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler oldu. AB’ye ihracat ise yüzde 17,6 arttı.

- Geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin de etkisiyle Dolar’ın 3,85 TL, Euro’nun ise 4,5 TL seviyesine kadar yükselmesi üzerine, Merkez Bankası bir dizi önlem aldı. Banka rezerv opsiyonlarının üst sınırlarını düşürerek, 1,4 milyar Doları bankaların kullanımına geçirdi.

- Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors, Türkiye’nin kredi notunu BB+, görünümünü ise negatif olarak bıraktı. S&P, Türkiye’de enflasyon baskılarının iyileşmesi durumunda görünümü durağan olarak güncelleyeceğini belirtti.

- Dünya Bankası’nın 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye 190 ülke arasında 9 basamak yükselerek 60’ıncı sıraya çıktı. 9 basamak yükselmesinin nedenleri olarak, “metodoloji değişikliği, çeşitli reformlarla iş hayatını düzenlemede görülen iyileşme ve veri setlerindeki revizyonlar” gösterildi.

DÜNYA EKONOMİSİ

- Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı adayı olarak Jerome Powell’ı aday gösterdi. Powell’ın Janet Yellen’ın politikalarından farklı bir yol izlemesi beklenmiyor. Fed’in 2018’de de 4 defa faiz artışı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

- ABD’de istihdam Ekim ayında 261 bin kişi artarak işsizlik oranının yüzde 4,1’e gerilemesini sağladı. Bu seviye işsizliğin 2000 yılından beri en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

- Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 beklentinin üstünde geldi ve yüzde 0,6 oldu. İşsizlik seviyesi ise geçen sene Eylül ayında yüzde 9,9 iken bu sene yüzde 8,9 seviyesine geriledi.

- Çin’de hizmet sektörü PMI endeksi Ekim ayında kısmen toparlanarak 51,2 değerine yükseldi. Önceki ay endeks 21 ayın en düşük değerine gerilemişti.

- Japonya’da hizmet sektörü PMI endeksi Ekim ayında önceki aya göre 2,4 puan artarak 53,4’e yükseldi. Hizmet sektörü siparişlerinin son 5 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi bunda etkili oldu.

