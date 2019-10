Ulaşım esnafının sorunları görüşüldü: İşte Alanya'yı da ilgilendiren toplantı

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Merkez ve Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Şoförler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlarının katılımlarıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda ulaşım esnafının sorunları ve talepleri değerlendirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, öncelikli amaçlarının kanun ve kuralların yeniden düzenlenerek kendilerinden hizmet bekleyen esnafların haklarını korumak olduğunu vurgulayarak toplantı kapsamında görüşülen tüm konuların bir rapor halinde ilgili kurumlara iletileceğini aktardı.

“Ekmek parası için teker çeviren esnafımızı koruyacağız”

Açılış konuşmalarını gerçekleştirilen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ulaşım esnafımızın yaşamış olduğu sorunları değerlendireceğiz, tartışacağız ve çözüme kavuşturmak için hep birlikte çalışacağız. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcımız Nurettin Şengül ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanımız Nurettin Tonguç zaten konulara yeterince hakim. Bugün asıl gündem maddemiz D2 belgeli araçların servis aracı gibi faaliyet göstermelerinin önlenmesi ve güzergah ücretleriyle ilgili ancak ulaşım ile ilgili her türlü sorunu gündeme getirip tartışabiliriz. Bizim buradaki amacımız şu, kuralların, yönetmeliklerin, kanunların yeniden düzenlenmesi ve burada para kazanmak, evine ekmek götürmek, hayatını idame ettirmek için teker çeviren arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak. Buradaki bütün başkanlarımızın amacı ve temel sorunu budur. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bizden hizmet bekleyen esnafımızın hakkını savunacağız ve tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. Ayrıca, geçtiğimiz gün esnafımıza yönelik eğitimlerimizi otobüsçü esnafımızla başlattık. Önümüzdeki süreçte taksici, servisçi ve diğer esnaflarımızla birlikte öfke kontrolü, davranış kuralları ve imaj eğitimi konularında eğitimlerimize devam edeceğiz. Bir yandan gerekli eğitimleri alırken bir yandan da sorunlarımıza çözüm arayacağız” dedi.

“Esnaf, şehri ayakta tutuyor”

Esnafla birlikte hareket etmenin önemine değinen Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül ise, “Antalya'nın turizmdeki konumu göz önüne alındığında ne kadar değerli bir şehir olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, bizler görevimizi yerine getirirken iki kat dikkatli olmalıyız. Özellikle yaz aylarında kentimizin nüfusu oldukça artmakta ve olumlu veya olumsuz her türlü durum şehrimizin tanıtımında büyük rol oynamaktadır. Esnaf demek bir şehri ayakta tutan kesim demek. Dolayısıyla bizler esnafımızla koordineli olarak, istişare ederek görevimizi yaptığımız zaman daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz, işbirliği yaptığımız takdirde sorunlarımızın büyük bir bölümünü çözebiliyoruz. Burada temel nokta, kişisel menfaatlerimizi büyük menfaatler önüne koymamak. Çünkü herhangi birinin yapacağı bir yanlış şehrimizin yurtdışında bu şekilde tanınmasına neden oluyor. Bizler, her zaman esnafımızın yararına ve esnafımızın para kazanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Böyle toplantılar sayesinde ise, birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Çözüm odaklı yaklaşımınız bizi mutlu ediyor”

Esnafın yaşadığı sorunları ortak akıl ile çözmeyi hedeflediklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç da, “Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin çözüm odaklı yaklaşımı ve her fırsatta esnafımızla bizleri bir araya getirmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Adlıhan Başkanın bizlere verdiği destek bizi güçlü yapıyor ve biz de almış olduğumuz bu güç ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan ulaşım esnafımızın kutsal bir görev yaptıklarına inanıyorum. Dolayısıyla anlatacağınız her sorun, dile getireceğiniz her talep bizler için çok önemli. Çünkü sorunlarımızı ortak akıl ile birlikte çözüme kavuşturacağız" diye belirtti.

Toplantının soru-cevap bölümünde Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlarına söz verilerek ulaşım esnafının yaşamış oldukları sorunlar dile getirildi. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar ulaşım esnafının sorun ve taleplerinin aktarıldığı soru-cevap bölümünde Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanları hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, korsan taşımacılığın engellenmesi, denetimlerin arttırılarak denetim ekiplerinin kurulması, turizm bölgelerinde özellikle otellerde faaliyet gösteren rent a car firmalarının taksici esnafı gibi hareket ederek oluşturdukları haksız rekabetin önlenmesi, C plaka sahibi olmayanların servisçilik yaparak esnafı mağdur etmelerinin önlenmesi, D2 belgeli araçlara yönelik denetimlerin arttırılması, havalimanı giriş çıkışlarında denetimlerin arttırılması, Antalya genelinde taksimetre ücretlerinde belirli bir standart oluşturulması, taşımacı ve kamyoncu esnafına yönelik modern dinlenme tesisleri ve otopark alanlarının oluşturulması yönündeki öneri ve sıkıntıları aktararak sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını talep ettiler.