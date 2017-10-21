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Ukrayna'dan aldı 300 tane, eve geldi 5 bin tane!

Tokat Niksar'da yaşayan Hayati Sevinç, Ukrayna'dan getirdiği Romanov cinsi koyunlarla ticarete atıldı. Sevinç, 3 yılda 5 bine ulaşan koyunlardan yılda 1,5 milyon lira kazanıyor

Ukrayna'dan aldı 300 tane, eve geldi 5 bin tane!

Tokat Niksar'da yaşayan Hayati Sevinç, Ukrayna'dan getirdiği Romanov cinsi koyunlarla ticarete atıldı. Sevinç, 3 yılda 5 bine ulaşan koyunlardan yılda 1,5 milyon lira kazanıyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:41
Ukrayna'dan aldı 300 tane, eve geldi 5 bin tane!
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TOKAT Niksar'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hayati Sevinç, 7 yıl önce inşaat sektöründe ticaret yapmak için  Ukrayna'ya gitti. Orada 5 yıl kalan Hayati Sevinç'in dikkatini, Romanov cinsi koyunlar çekti. Daha sonra memleketine dönen Hayati Sevinç, koyun yetiştiriciliğine girmeye karar cerdi. Ardından Ukranya'dan 300 adet Romanov cinsi koyun getiren Hayati Sevinç bu koyunları kendine ait 3 dönüm arazide beslemeye başladı. Sevinç, daha sonra sayıları hızla artan koyunlar için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Köklüce köyünde 20 dönümlük arazi satın alarak  Avrupa standartlarına uygun koyun yetiştirmek amacı ile tesis kurdu. Sayıları 3 yılda 5 bine ulaşan koyunlar yetiştiricilerden yoğun talep gördü. Hayati Sevinç, piyasanın ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya başladı. Yıllık cirosu 1.5 milyon liraya ulaştı.

"PARA KAZANMAYI BİLEN 'ROMANOV' ALIYOR"

'Romanov' cinsi koyunların 13 ayda iki kez doğum yaptığını söyleyen Hayati Sevinç, "Her doğumda 3 veya 4 kuzu veriyor. Yani 13 aylık dönemde 1 koyun 6 ila 8 kuzu veriyor. Ekonomik getirisi çok fazla. Bizim yerel koyunumuz 'karayaka' yılda 1 kuzu alıyor. Bu hayvanı tanıtmak gerekiyor bölgeye. Biz bunu 3 yıldır yapıyoruz. Hem ekonomik olarak, hem ülkemize hayvan sayısı açığının kapanması açısından bu koyunları tercih etmek lazım. Anaç koyun satış fiyatlarımız 2 bin 500 lira, kuzu satış fiyatlarımız bin 500 lira, dişiler için bu geçerli. Bu işi akıllı kişiler tercih ediyor. Yani işi yakalayanlar, sanayiciler, bu işten para kazanmayı bilen insanlar şiddetle Romanov alıyorlar. Şu anda  Türkiye'de en iyi ticaret kapılarından bir tanesi Romano' üreticiliğidir" dedi.
"DÜNYANIN EN KALİTELİ ETİ"

Yoğun talep dolayısıyla anaç koyun sayısını yükseltemediklerini söyleyen Hayati Sevinç, şöyle konuştu:

"Bu hayvanlar sütçül değil. Çok doğum yaptığı için anca kendi kuzularını besleyebiliyor. Fakat yerel koyunlardaki sütteki yağ oranı yüzde 3. Romanov koyunun sütteki yağ oranı yüzde 7.8'dir. Yani bu bizim kömüş ineği dediğimiz mandanın sütü ile eşdeğer. Zaten o özelliğinden dolayı kuzularını besleyebiliyor. Eti dünyanın en kaliteli etine sahip bir hayvan. Kuyruksuz olduğu için eti yağsız, kokusuz.  Türkiye'de bayanlar özellikle koyun eti koktuğu için yemezler ama bu hayvanın eti kokusuz olduğu için tadanlar bir daha vazgeçemiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiKarayakaUkraynaEKONOMİTürkiye
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