Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Ukrayna, Türkiye'den getirilen 38 ton domatesi 'sağlığa zararlı madde içerdiği' gerekçesiyle iade etti

Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi
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UKRAYNA Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev ve Dnipro illerinde Türkiye'den gelen toplam 38 ton domateste yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi.

İnsan sağlığına zararlı madde içerdikleri tespit edilen domateslerin Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nin, Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi.

Ukrayna, geçen ay da 15 ton domatesi aynı gerekçeyle Türkiye’ye iade etmişti.

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