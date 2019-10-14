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Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı

TMSF’nin tarafından kayyumla yönetilen Uğur Soğutma ve Uğur Şirketleri’nin aralarında bulunduğu Aydın’daki 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı.

EKONOMİ 14.10.2019, 16:05
Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı
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AYDIN 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada TMSF’nin kayyum olarak idare ettiği toplam 22 şirketle ilgili olarak yapılan açıklamada “Şirketle ilgili olarak gelen bilirkişi raporları FETÖ örgütünün örtülü ya da açık herhangi bir ortaklığı rastlanmaması ve müfettişlerin şirket üzerinde yaptığı incelemeler sonucu kayyum kararının kaldırılmasına karar verildi” denilerek Uğur Soğutma’nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerinden kayyum kararının kaldırıldığı belirtildi.

#TMSF #Uğur Şirketleri #kayyum
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