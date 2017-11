Ucuz ette kapasite 10 bin ton olacak

UCUZ et projesi kapsamında Et ve Süt Kurumu, A101 ve BİM’e kıymayı kilosu 29, kuşbaşını kilosu

31 liradan satmak koşuluyla iki markete izin verdi. ‘Ucuz et’ projesine yalnızca iki marketin dahil edilmesine yönelik kasapların ve perakendecilerin eleştirilerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan yanıt geldi. Fakıbaba, “Tüm illerde şubesi olan marketleri seçtik. Marketler arasında taraf tutmuyoruz. Şartname koyduk, ihale ile verdik. Neden bu marketlere verdik, çünkü 81 ilde var. Şimdi İstanbul’da var, Şırnak’ta yok olur mu? İki firma eşit olunca ikisine de verdik. Yoksa 1 firmaya verecektik” diye konuştu.

Bu adım sonrası diğer marketlerin de et fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını ifade eden Fakıbaba, “Bu sevindirici” dedi. Fakıbaba, kasapların projeye neden kendilerinin dahil edilmediği yönündeki eleştirilerine, “İki zinciri kontrol etmek var, bir de 50 bin kasabı ayrı ayrı kontrol etmek var” şeklinde yanıt verdi.



Fakıbaba, “2 marketten başlatılan ucuz et satışını piyasa oturuncaya, regülasyon oturuncaya kadar, kasabı, üreticiyi rahatsız etmeden sürdüreceğiz” derken gerekirse 6 bin ton olan kapasiteyi 10 bin tona çıkaracaklarını açıkladı. Fakıbaba, ucuz et satan mağazalarda ürünlerin tükendiğini öğrendiğini kaydetti.