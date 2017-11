Ucuz et uygulanmasından kasaplar da yararlanmak istiyor

ET ve Süt Kurumu (ESK), zincir marketlere ucuz et satışına başladı. Kilogramı 29 liradan kıyma, 31 liradan kuşbaşı et satmayı taahhüt eden zincir marketlere yönelik çalışmalar tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, 81 ilde şubesi bulunan A101 ve BİM’in müracaatları kabul edildi. 2 zincir marketin Türkiye genelindeki şubelerinde yarım kiloluk paketler halinde kıyma ve kuşbaşı et satılacak. ESK’dan karkas et satın alan zincir marketlerde başka kıyma ve kuşbaşı ürünleri satılamayacak. Uygulamadan kasapların da yararlanmak istediğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ “Kumaş var, zincir marketlere uygun elbise dikiliyor, bizim de bu elbiseye ihtiyacımız var. Talebimizi Tarım ve Gümrük Bakanlıkları ile Et ve Süt Kurumu’na ilettik, yanıt bekliyoruz” diye konuştu.

Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek ise “Haksız rekabet oluşmaması için biz de kasap reyonlarımızda ESK’dan aldığımız kıyma ve kuşbaşını satmak istiyoruz” dedi.