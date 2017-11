Ucuz et tartışması sürüyor

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ucuz et satışı konusunda sadece iki market zincirine dağıtım yetkisi vermesi tepkilere neden oldu. Kararın sektörde haksız rekabete yol açtığını vurgulayan İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ulu, talep ve şikayetlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’e iletti. Daniş’in kendilerine hak verdiğini ve en kısa zamanda farklı bir formül bulunacağına inandığını belirten Ramazan Ulu, Ankara’daki görüşme hakkında şunları söyledi:

'HAKSIZ REKABETE ÇÖZÜM BULUNMALI'

"İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyemizin bin 506 marketi bulunuyor. Türkiye genelinde ise yerli marketlerimiz 3 bin 500 civarında noktada tüketici ile buluşuyor. Biz bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halkımıza sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içindeyiz. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde satış noktalarımız bulunduğu halde yerli marketlere ucuz et dağıtım yetkisi verilmemesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ne yazık ki kısa sürede kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. İki market zincirinin ucuz et satışına başlamasının ardından ciro ve müşteri konusunda gözle görülür bir kayıpla karşı karşıyayız. Böyle giderse hiç arzu etmemekle birlikte kasap reyonlarımızdan birer çalışanımızı çıkarmak zorunda kalacağız. Bu haksız rekabete çözüm bulunmaması halinde ileride çok daha ciddi sorunlarla yüz yüze kalacağımızdan endişeliyiz. Kaygılarımızı ve ucuz et satma talebimizi ziyaret ettiğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’e ilettik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kendileri de durumun farkındalar ve bize hak veriyorlar. Bakan Yardımcımız şikayetleri en aza indirecek bir çözüm için yakın gelecekte tüm tarafları bir araya getireceklerini söyledi. Ben o toplantıda herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum" dedi.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ ARTTI

Ucuz et konusunda bu tartışmalar sürerken kırmızı et üretiminde ise artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Bu açıklamaya göre, toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği üçüncü çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 15,6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 131 bin 42 ton olarak gerçekleşti.

KOYUN ETİ YÜZDE 48 ARTTI

Sığır eti üretimi 253 bin 994 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10,8 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 oranında azaldı. Koyun eti üretimi 32 bin 897 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 47,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 oranında arttı.