Ucuz et satışında yeni bir firma daha!

MİGROS Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Başkut Alyanak, halkın ucuz et ihtiyacını karşılamak, 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satışını sürdürmek için Migros'un her türlü şartı zorladığını ve bu kampanyayı devam ettirme azminde olduğunu ifade etti.

Alyanak, Et ve Süt Kurumu'nun ucuz et programına dahil olmak için şirket olarak yaptıkları girişimlerin devam ettiğini, bu girişimlerin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını söyledi. Alyanak, Et ve Süt Kurumu'nun açtığı ihaleye katılan şirketler arasında kendi et işleme merkezi olan tek kurumun Migros olduğunu vurgulayarak, bu tesiste tamamen hijyen şartlarda üretilmiş etleri tüm Türkiye'de dağıtacak lojistiğe sahip olduklarını vurguladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığa atandığı ilk günlerde "Et meselesini çözeceğim" diyerek, ette oluşan yüksek fiyatları düşürmek için çalışacaklarını açıklamıştı. Bakan Fakıbaba'nın 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satacaklarını ifade etmesinden bir süre sonra Et ve Süt Kurumu tarafından açılan ihalede, 81 ilde şubesi olan A101 ve BİM marketleri, ucuz et satışı için yetkilendirildi.

‘GÖREVE HAZIRIZ’

İhaleye katılan ancak 81 ilin tamamında şubesi olmayan marketler ise ucuz et dağıtımının sadece bu iki marketle sınırlı kalmaması gerektiğini, kendilerinin de bulundukları illerde ucuz et satışında görev almaya hazır olduklarını ifade ediyor.