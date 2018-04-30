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'Ucuz et satan yerler artacak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi

'Ucuz et satan yerler artacak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:34
'Ucuz et satan yerler artacak'
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meraları kullanıma açtıklarını dile getiren Fakıbaba, bunun sektör için büyük önem taşıdığını aktardı. Fakıbaba, et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı yaptıklarını anımsatarak, şöyle konuştu: "29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."
'ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ'
Her zaman üreticilerin yanında olduklarını aktaran Fakıbaba, üreticiye, sanayiciye, esnafa, tüketiciye saygı duyduklarını fakat Ramazan ve Kurban bayramlarını fırsata dönüştürmek isteyen üreticilere izin vermeyeceklerini kaydetti. Et ithal etmek istemediklerini belirten Fakıbaba, et ithalatının geçici olduğunu, sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak için yapıldığını dile getirdi. Fakıbaba, "Bizim şu an yapacağımız şey ateşi söndürmek, dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz et temin etmektir. Durumu iyi olan vatandaş 60 liraya et alıyorsa alsın, afiyet olsun, helal olsun. Bazıları, 'et pahalı' diyorsa, ben de diyorum ki '29-30 liraya et satılan yerler var, ben size etimi vereyim.' 
Belki bunların sayılarını daha da artıracağız, onu da söyleyeyim ve üreticilerimizin hep yanında olacağız. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde, Türkiye'de kalkınma olmaz. Hükümetimiz de bunun bilincinde, kırsalı kalkındıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarımAhmet Eşref Fakıbaba
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