Ucuz et satan BİM kârını artırdı

BİRLEŞİK Mağazalar A.Ş. ( BİM ) üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Perakende mağazacılık şirketi BİM, net kârını yüzde 32 artırarak 227 milyon liraya çı kar dı. Şirketin dün akşam bildirdiği finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 24 artışla 6.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.