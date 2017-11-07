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Ucuz et öğlene kadar tükeniyor

Yüksek et fiyatlarını düşürmek için başlatılan ‘ucuz et’ satışı vatandaşın yoğun ilgisiyle sürüyor. İki zincir markette satılan etler öğle saatlerine kadar tükeniyor

Ucuz et öğlene kadar tükeniyor

Yüksek et fiyatlarını düşürmek için başlatılan ‘ucuz et’ satışı vatandaşın yoğun ilgisiyle sürüyor. İki zincir markette satılan etler öğle saatlerine kadar tükeniyor

07 Kasım 2017 Salı 08:41
Ucuz et öğlene kadar tükeniyor
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'UCUZ et’ satışı hızlı başladı. bugün dördüncü gününde devam eden satışlar, iki büyük market zincirinde yapılıyor. Vatandaşın ilgisinin 3 gündür yoğun olarak sürdüğünü belirten market çalışanları, öğle saatlerine kadar ürünlerin büyük çoğunluğunun tükendiğini anlatıyor.
İki zincir markette ‘ucuz et’ olarak satılan kıyma ve dana kuşbaşı yarım kiloluk paketlerde bulunuyor. BİM’de ‘Emin’ firması tarafından paketli satışı yapılan ürünler, A101’de ise ‘Kombinet’ firması tarafından sağlanıyor. Ürünlerin üzerinde bulunan uyarılarda, “Bu ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen karkas etlerden üretilmiştir’ ibaresi yer alıyor.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin önemli bir sorunu olan kırmızı ete ulaşım seferberliğini başlatarak, vatandaşın uygun fiyata et yiyeceğini söylemişti. Bunun üzerine yapılan çalışmalarla kilosu 29 liradan kıyma ve 31 liradan dana kuşbaşı satışlarının başlatılacağı açıklanmıştı.
 
13.15’te bitmişti
 
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan açıklamayla iki büyük market zinciriyle anlaşma sağlandığı belirtilerek, 3 Kasım’da ise satışlar başladı. Bakan Fakıbaba, 81 ile de ulaşabilen iki market zincirini tercih ettiklerini belirterek, ucuz et satışının A101 ve BİM mağazalarında yapılacağını açıklamıştı.
 
3 gündür satılan ‘ucuz et’e olan talebi görmek için dolaştığımız marketlerde saat 13.15 civarında büyük oranda ürün kalmadığını gördük. BİM’de iki yarım kilo pakette kıyma kalırken, A101’de ise kıyma tükenmek üzere, dana kuşbaşı satışı sürüyordu. Satın alan vatandaşlar ise, uzun süredir kırmızı et fiyatlarının yüksek seyrettiğini vurgularken, yarım kiloluk satışların bütçeleri için uygun olduğunu dile getirdi.
 
Arif Hayret, “Yarım kiloluk pakette satılınca kıyma fiyatı 14.5, dana kuşbaşı ise 15.5 lira oluyor. 1 kilo yerine böyle satılması daha avantajlı. Uygun fiyata eve et giriyor” ifadesini kullandı.
 
Kasapta 43 lira
 
İki büyük market zinciriyle yan yana olan kasap dükkanı sahibi ise, iki gündür işlerinde bir düşüş hissetmediğini ancak yeni yeni azalmaların başladığını belirtiyor. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen kasap, “Böyle devam edebileceğini sanmıyorum. Üretici dertli, biz dertliyiz. Aldığımız mezbaha bir indirim yaparsa rekabet edebiliriz ama bizim bunu yapmamız mümkün değil. Gelecek yıl etin 70 lira olan parçalarının 80 liraya kadar çıkması bekleniyor. Demek ki bu öngörüyle, üretici için çalışmalıyız ki süreklilik olsun” dedi.
 
‘Piyasa oturana kadar sürecek’
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ucuz et satışının piyasa oturana kadar devam edeceğini söyledi.
 
Fakıbaba, ucuz et satışının 6 bin tondan 10 bin tona çıkarılabileceğini de belirtti. Atılan adım sonrası diğer marketlerin de et fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığının altını çizen Fakıbaba, “Bugün saat 11.00 itibarıyla ucuz et satan mağazalarda ürünlerin tükendiğini öğrendik. Bittiyse ertesi gün bir daha gelir. Zaten amacımız bu” diye konuştu.
 
Kasaplar bakana çıkıyor
 
Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, mevcut durumla ilgili Ankara’da bu akşam 19.00’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşeceklerini açıkladı. Önerilerinin Bakan Fakıbaba tarafından bugüne kadar dikkate alındığını gördüklerini belirten Yalçındağ, “Ortada yeni bir hareket var. Yeniye hep bir rağbet olur. Sonra sular durulur. Bizler ülkemizde üretimin tüketimi karşılaması için çalışıyoruz. Vatandaşın ucuz et yemesine tepki gibi bir durumumuz asla olamaz. Bir tarafta ithal eti satan iki market zinciri, diğer tarafta yerli ürün satan kasaplar var. Elma ile armut. Karşılaştırılması da doğru değil... Geriye dönüp baktığınızda et fiyatlarına gelen zam yok denecek kadar az. Bu fiyatlar zamlarla oluşmuyor. Ayrıca etrafta ünlü semtlerin et reyonlarında çekilen fotoğraflarla ‘pahalı et’ algısı da oluşturuluyor” dedi.

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Et FiyatlarıUcuz EtEsk
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