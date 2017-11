Ucuz et, kasaplardaki et fiyatını da aşağı çekti

ET ve Süt Kurumu'nun (ESK) geçen hafta cuma günü Türkiye'nin 81 ilinde mağazası olan A101 ve BİM'de başlattığı ucuz et satışı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Talep kısa sürede beklenenin iki katına ulaşınca raflar boş kaldı. Vatandaş, marketlerde boşalan rafların et ve tavuk ürünleriyle doldurulmasına tepki gösterdi. Tepkiler üzerine bakanlıktan arzın artırılacağı açıklaması geldi. Açıklamada, "Ucuz ette satışlar iyi gidiyor. Yoğun talep var. Gerekirse 6 bin ton olan arzı 10 bin tona çıkarabiliriz" denildi.

KASAPLAR DA SATIŞ İSTİYOR

ESK şu anda iki market zincirine marketlere bir kilo kıymayı 29, 1 kilo kuşbaşını ise 31 TL'ye veriyor. A101 ve BİM ise aldığı eti yarım kiloluk paketler arasında reyona koyuyor. Dolayısıyla ucuz et daha ulaşılabilir hale geliyor. Vatandaş ucuz et için marketin yolunu tutunca, kasaplar da müşteriyi kaçırmamak için fiyatlarda 3-4 lira arasında indirime gitti. İpar Et yetkilileri kıymada fiyatı 44 TL'den 41 liraya indirdiklerini söyledi. Kârlarından feragat ettiklerini ifade eden yetkililer, bunun sürdürülebilir olmadığını ucuz et ateşi sönene kadar yeniden fiyatları eski seviyesine çıkaracaklarını söyledi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise kasabın her zaman halka ucuz et satmak istediğini ancak bunu kaliteyi ve tüketicinin damak tadını bozmadan yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Yalçındağ, "Kurban Bayramı'ndan bu yana et fiyatında artış yok. Bakanlığa piyasayla ilgili bir rapor sunacağız. Biz de daha uygun fiyatlı et satmak istiyoruz. Satış zincirine mutlaka kasaplar da eklenmeli. Reyon kirası da elektrik parası da istemiyoruz. Bakanlıkla görüşmede ortak bir noktada buluşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

SİSTEM 1 HAFTADA RAYINA OTURUR

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, cuma günü itibarıyla başlayan ucuz et satışının beklentilerinin iki katına çıktığını söyledi. Satışlara başlarken belli bir tahminleri olmadığı için reyonlarda et kalmamasının normal olduğunu dile getiren Aykaç, "ESK'ya durumu bildiriyoruz. Sonuçta bir tedarikçi kapasitesi var. Talebe göre reyonlardaki et miktarı artacak. Devlet bu işin arkasında. Bir hafta içerisinde sistem rayına oturur" diye konuştu.

"DİĞER MARKETLERDEN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ucuz et satışının iyi gittiğini belirterek, "Yoğun talep var. Diğer marketlerden de indirim bekliyoruz. Amacımız fiyatların stabil olması. Bu olursa biz de vatandaş da rahatlayacak" dedi. Et fiyatlarının indirilmesinin ardından gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyleyen Fakıbaba, "Artık insanlar hangi fiyattan et yiyeceğini biliyor. Erken biterse ertesi gün etini alabiliyor. Uygulam devam edecek" diye konuştu. İthal ete yönelik vatandaşın olumsuz bir bakışı bulunmadığını, kesimlerin tamamen İslami kurallara göre yapıldığına dikkat çeken Fakıbaba, "Yerli üretici açısından uygulamanın olumsuz etkisini görürsek hemen düzeltiriz" mesajı verdi.