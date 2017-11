Ucuz et hafta sonu 81 ilde olacak

ET ve Süt Kurumu’nun (ESK) temini ile A101 ve BİM’de satışa sunulan ucuz et bu hafta sonundan itibaren tüm Türkiye çapında ulaşılabilir olacak.



ESK tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında kıymayı 29 lira, kuşbaşıyı 31 liradan satmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalanmıştı.

A101 CEO’su Erhan Bostan, bu etleri kendi markaları olan, “Kombinet” markası ile satışa sunduklarını ifade ederek, ürünlerde ESK ibaresi bulunduğunu kaydetti. Bostan, “Anlaşma yeni imzalandı, hemen sonrasında karkas etler teslim alındı, et tesislerinde işlendi, en yakın bölge İstanbul olduğu için geçen Cuma’dan itibaren İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayıldı. Bu hafta sonu tüm marketlerimizde düzenli olarak bulunur hale gelecek. Şu ana kadar yaklaşık 240 ton marketlerimize indi, satıldı ya da satılmak üzere raflarda yer alıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 81 il, 895 ilçesinde marketlerinin bulunduğuna işaret eden Bostan, “Böyle bir projede yer almamız son derece doğaldır. Bu çerçevede kırmızı etin tüm vatandaşlara ulaşması konusunda ESK ile birlikte çalışıyoruz. Diğer marketlerin de fiyat indirmesi bizim için sevindirici, her şekilde kazanan vatandaşlarımız olacak” dedi.