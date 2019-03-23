Ücretli poşet uygulamasında yeni düzenleme! Bakanlık tarihleri açıkladı

Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi. Ocak ve Şubat aylarına ilişkin beyannamelerin tarihi 24 Nisan, katılım paylarının ödenmesi ise 30 Nisan olarak belirlendi.

Ücretli poşet uygulamasında yeni düzenleme! Bakanlık tarihleri açıkladı
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yapılan değişiklikle satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi sürelerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi. Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tarihi 24 Nisan, bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan tarihi son gün olarak belirlendi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK

Bu doğrultuda geri kazanım katılım payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek. Uygulamaya tabi satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekecek.

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